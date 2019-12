Menacé, le PDC vante son bilan en Ville

À trois mois des élections municipales, le PDC avance en terrain miné en Ville de Genève. Le parti, qui a présenté jeudi son programme pour la législature 2020-2025, a bien conscience qu’il devra batailler pour conserver le siège à l’Exécutif que laisse vacant Guillaume Barazzone.

En début de semaine, Luc Barthassat a annoncé qu’il rejoignait le MCG et briguait la Mairie. Si l’ex-conseiller d’État a réalisé des résultats faméliques dans les quartiers de la ville aux cantonales de 2018, il chassera néanmoins sur les terres de son ancien parti, au même titre que les Vert’libéraux.

Faciliter la vie des familles

«Je ne suis pas inquiète, assure Marie Barbey-Chappuis. Nous avons un bilan qui est bon au Municipal.» La candidate au Conseil administratif cite l’ouverture dominicale des bibliothèques, la réduction de 100 francs sur les abonnements Unireso junior et le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc. Sa colistière, Alia Chaker Mangeat, vante les mesures qui facilitent la vie des familles. Une pétition vient d’être lancée contre la récente hausse du tarif des crèches. «Nous sommes ancrés dans les réalités locales», affirme Alia Chaker Mangeat.

À deux, éparpillement des voix garanti? «Avoir deux candidates permettra de porter la liste pour le Municipal», positive Marie Barbey-Chappuis. À l’interne, il en est toutefois qui s’inquiètent d’un «manque de leadership».

Opposition sur Clé-de-Rive

Le PDC présente une liste passablement renouvelée pour le Municipal. Seuls quatre élus se représentent. Parmi les nouveaux venus: la cheffe d’entreprise Isabelle Harsch, déjà entrevue sur les plateaux lors des campagnes en faveur de la réforme fiscale des entreprises (RIEIII et RFFA). La jeune femme de 32 ans défend «une économie de proximité».

Le programme du PDC s’articule autour de thèmes comme la famille, on s’en doutait, le logement qui «favorise la mixité générationnelle» et la qualité de vie. En termes de mobilité, le parti marche sur des œufs, Marie Barbey-Chappuis (pour) et Alia Chaker Mangeat (contre) étant opposées sur le projet de parking Clé-de-Rive. Mais elles se rejoignent dans leur volonté d’apporter «un nouvel état d’esprit», avec «moins de testostérone» et «plus d’humilité». Après l’affaire des notes de frais, ce n’est pas rien.