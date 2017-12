Même quand il était au front, il ne dérogeait pas à la tradition

Alexandre Gremeaux a 81 ans au compteur. Celui qui a été tour à tour croupier la nuit, concierge à l’Hospice général, monteur en chauffage et serrurier, a toujours mis un point d’honneur à construire une crèche pour Noël, qu’il soit au front ou dans son salon. «C’est une tradition de chez moi, au sud de la France. J’allais voir la crèche chez mes tantes et à chaque fois, mes yeux brillaient, je trouvais ça tellement magnifique. J’ai commencé à fabriquer les miennes à 7 ans, avec quelques boîtes en carton. Aujourd’hui, c’est un peu plus élaboré!»

Depuis quinze ans, il construit en format XXL. Plus par amour du modélisme que par conviction religieuse. Le montage commence début décembre. Il faut d’abord déplacer le canapé, réaménager le salon pour caser l’armature de base de 2 m de long. À coup de plusieurs heures par jour, le bricoleur met une semaine entière pour tout finaliser, dans une configuration chaque année différente. Et il fabrique presque tout lui-même, avec délicatesse et ingéniosité. Des petites maisons «style Provence» aux minuscules ruchers, des barques dans le port aux filets de pêcheurs. Le phare emprunte sa forme à un tube de vanille. Et la petite roulotte porte la touche de l’épouse, Éliane, 74 ans, qui a cousu la capote.

Bidon et papiers de bonbons

Les santons viennent de Provence, «ils sont peints à la main, quelle finesse. Tenez, celui-là, on voit le vent dans ses cheveux, on s’y croirait», relève Éliane, qui s’émerveille chaque année devant les créations de son mari. Ils sont disposés en saynètes qui rappellent sa région d’origine. Les boulistes et leur terrain de pétanque, des marchands dans leurs arcades, des Salins qui mettent les pieds dans du vrai sel «avec des paillettes pour que ça brille». Et une Marie enceinte «avec un curé qui s’éponge le front, tout affolé par l’événement!» sourit Alexandre Gremeaux.

Tous sont en argile, il n’y a que les animaux qui dérogent à la règle: «C’est difficile de trouver des petits accessoires et des bêtes, on improvise. Les biches viennent de la Migros, celle qu’on donne aux gamins!» Il ne suffit pas de construire et d’organiser, encore faut-il insuffler de la vie. «Pour donner du mouvement à la farandole, j’ai placé les personnages sur un plateau tournant de vitrine de commerçant.» Un transformateur de trains électrique permet d’illuminer les maisons.

Le santon préféré du créateur n’est pas intégré au tableau. Il est trop précieux. Une petite Vierge en carton, habillée au crayon, qui remonte à loin et qui a une sacrée histoire. Noël 1957. Le Français a 20 ans lorsqu’il est mobilisé au Sahara, avec en toile de fond la guerre d’Algérie. «Coincés dans le désert, on ne pouvait pas rentrer chez nous pour Noël. On était tous un peu triste alors en cachette, j’ai fait une crèche. J’en faisais de toute manière tous les ans, je n’allais pas déroger à la règle!» Il récupère un vieux bidon et le découpe pour faire une lanterne. «J’ai collé des papiers de bonbons sur trois faces pour faire des vitraux. Et avec du carton d’une boîte à souliers, j’ai créé les personnages de la Nativité. Les copains étaient vraiment surpris et contents, il y a eu une grosse émotion.»

Ses grands gaillards séduits

La famille aussi apprécie. Et joue plutôt bien le jeu. «Les enfants et petits-enfants lui offrent des santons pour son anniversaire, raconte Éliane. Rien que cette année, nous en avons reçu 16. On en a 150 maintenant, il a fallu agrandir la crèche!» C’est d’ailleurs l’un de ces petits-fils qui a répondu à l’appel aux crèches originales lancé par la Tribune de Genève. Le geste a touché le grand-père, qui relève plusieurs fois: «Mes petits-fils sont des grands gaillards, ils font du rugby, je ne pensais pas qu’ils prêtaient attention à ma crèche… C’est émouvant.» Les voisins de leur immeuble carougeois aussi sont séduits, «tout comme mon coiffeur qui nous envoie ses clients!» rit Éliane.

Alexandre Gremeaux, qui est aussi passionné par les cactus, planche déjà sur de nouveaux projets pour l’an prochain: améliorer la cascade de cheveux d’ange bleus et argentés. «Je vais en faire une synthétique avec de la résine.» Et rajouter quelques santons? Il chuchote, malicieux: «Je crois que si j’en achète encore je vais passer par-dessus le balcon!» (TDG)