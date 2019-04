Meilleure rémunération des élus, Vernier se tâte

Indemnités des futurs conseillers administratifs et défense de l’environnement toute! Ces questions, dépassant largement les frontières communales, ont nourri les débats du Conseil municipal de Vernier, mardi soir.

Concernant les rémunérations des élus verniolans, le Bureau du Conseil municipal a pris les devants à un an des élections communales. À l’exception de l’indexation au coût de la vie, ces rémunérations n’ont pas été revues depuis vingt-sept ans. Le Bureau considère donc «opportun de procéder à une légère adaptation du salaire de base des magistrats de notre commune, afin que ces derniers perçoivent une rémunération globale proche des montants versés dans les communes de taille comparable.»

Ce d’autant plus que Vernier a, depuis lors, connu un développement important et la charge de travail des conseillers administratifs augmenté de manière significative. Raisons pour lesquelles le Bureau propose au parlement d’arrêter le traitement des conseillers administratifs, à compter du 1er juin 2020, à 108 000 francs par an (contre 93 000 francs environ). L’indemnité annuelle pour frais de représentation étant fixée à 2000 francs, celle des déplacements à 4000 francs et celle de la communication à 480 francs.

Or, le sujet est sensible et les parlementaires ont préféré ne pas précipiter leur décision en renvoyant tout le paquet en Commission des finances (28 oui, 1 non et 1 abstention). «La population veut plus de transparence et nous devons faire un travail de haute surveillance, motive le Vert Olivier Perroux. Accordons une bonne rémunération à nos magistrats et finissons-en avec les indemnités!» Son collègue de parti Xavier Chillier ajoute que «la population ne veut plus d’argent gris» et il s’interroge sur les 4000 francs de frais de transport «dans une commune populaire comme Vernier».

Fièvre verte

Des conseillers municipaux se sont ensuite excités sur la mise en œuvre d’un plan énergétique, réclamé «tout de suite» par le MCG. «Chaque collectivité publique doit une fois pour toutes prendre ses responsabilités et participer activement à l’effort visant à diminuer les émanations de CO2», a notamment plaidé le nouveau sauveur de la planète, François Ambrosio. «Une place est à prendre chez les Verts», l’encourage Olivier Perroux, démissionnaire de son parti pour des motifs personnels… mais aussi «à cause d’un conflit interne autour de dérangeantes rumeurs sur des liens d’intérêts» concernant le projet de vente d’un terrain municipal à Aïre. La Cour des comptes a été saisie par le Conseil administratif pour faire la lumière.

(TDG)