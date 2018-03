Médecins aux HUG et pilotes, elles roulent pour le développement durable

La première est pédopsychiatre, la seconde pratique la médecine interne et désire se spécialiser en oncologie. Elles travaillent toutes deux aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Clothilde Hamion, 31 ans «depuis samedi dernier», soupire-t-elle, et Natacha Bordry, 30 ans, adorent la nature genre sac au dos et s’attachent à vivre au quotidien en accord avec le développement durable.

C’est pourtant à bord d’une voiture que l’équipage Nat-e-Clo va s’élancer, dès samedi, après un départ de Nice, dans une aventure un peu folle: le 28e Rallye Aïcha des Gazelles. Une dizaine de jours en plein désert marocain! À noter que l’épreuve est réservée aux femmes.

Une course d’orientation

Une course automobile? Voilà qui ne colle pas vraiment avec leurs aspirations écolos. Les deux jeunes femmes corrigent: «D’abord, la voiture est 100% électrique, sinon on ne se serait pas inscrites. Et elle n’a rien d’un 4x4, c’est plutôt une caisse à savon! Ensuite, il s’agit d’une course d’orientation, sans GPS, avec seulement carte et boussole, où le but est de parcourir le moins de kilomètres possible. C’est tout sauf une compétition pure et dure.»

La passion de l’automobile leur est d’ailleurs étrangère, elles qui roulent à vélo dans la vie de tous les jours. Le Salon de l’auto? «On n’y a jamais mis les pieds», sourit Natacha, Meyrinoise d’origine. «Pas plus qu’on ne regarde des courses à la télévision. On n’est vraiment pas fans de voitures», ajoute Clothilde, une Haut-Savoyarde qui a fait ses études à l’Université de Genève.

«On a découvert ce rallye très sympa il y a quatre ans, par hasard, lors d’un reportage sur TV5 Monde, poursuit-elle. Quand on a appris que cette année, il s’ouvrait aux voitures électriques (ndlr: une première dans l’histoire des rallyes), on s’est dit que ce serait un joli défi pour nos 30 ans.»

Avec leurs valeurs

Ce challenge, elles ont souhaité le relever avec leurs valeurs. Voiture électrique, donc, mais aussi démarche participative et locale pour financer un projet qui s’élève à 30 000 francs environ.

«Nous nous sommes d’abord adressées à de grandes sociétés qui ont une éthique, mais nous n’avions pas vraiment le réseau nécessaire, relate Clothilde. Alors nous avons cherché des partenaires auprès de plus petites structures qui défendent le travail collaboratif, la protection de l’environnement, la consommation responsable ou le savoir-faire local. On espère que notre participation à ce rallye très médiatisé permettra de mieux faire connaître ces problématiques environnementales.»

Le goût des voyages

La préparation, entamée depuis des mois, n’a pas été une sinécure. «Il a fallu tout monter de A à Z, la recherche de sponsors a été bien plus difficile qu’on ne l’imaginait… Un gros boulot à faire en dehors de notre travail à l’Hôpital», poursuit la pédopsychiatre.

Pas de quoi faire reculer les deux complices, qui aiment partir à l’aventure. «Ensemble, on est allées au Guatemala, à Belize, en Malaisie, au Canada, en Finlande, à Bali… confient-elles. Pour des treks ou de la plongée. On a aussi voyagé chacune de son côté.»

Apprivoiser la voiture

Le périple qui s’annonce exigeait une préparation spécifique. Le mois dernier, un court stage de conduite tout-terrain leur a permis de se familiariser avec la voiture, avant de goûter aux pistes marocaines. «C’est une Blue Summer, précise Natacha. Le modèle nous a été imposé par l’organisation.»

Comment se recharge-t-elle? Aïe, voilà un point sensible… «Avec des batteries, regrette Clothilde. Au départ, on nous avait dit que l’énergie était produite à l’aide de panneaux solaires et d’un générateur à huile végétale. Finalement, ce n’est pas le cas. Les batteries seront rechargées sur le générateur du campement. Ça nous a beaucoup déçues…»

Elles attendront leur retour à Genève pour retrouver les bons comportements de leur quotidien: «Recycler, ne pas laisser l’eau couler ni l’électricité allumée, consommer local, rouler à vélo…» énumère Natacha, qui s’est inscrite à la nouvelle épicerie participative Le Nid, alors que Clothilde est membre d’associations telles que Greenpeace et le WWF. (TDG)