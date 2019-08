Médaille d’argent pour Nicolas Ettlin, l’as du développement web

Quatre vainqueurs sur le podium! La catégorie développement web du WorldSkills 2019, compétition mondiale des métiers qui s’est achevée mardi soir à Kazan en Russie, a primé quatre jeunes de moins de 23 ans. La médaille d’or est allée à un Coréen, et trois médailles d’argent ont récompensé ex aequo un Indien, un Chinois et un Suisse, ce dernier n’étant autre que le Genevois Nicolas Ettlin, dont nous avions fait le portrait récemment.

«Je suis hypercontent, c’est incroyable», s’exclame Nicolas Ettlin, joint au téléphone au lendemain matin de la cérémonie de clôture. Le Genevois de 17 ans, diplômé d’un CFC informatique de la CFPT (ancien CEPTA), raconte les trois jours intensifs du concours, divisés en trois parties pour le développement web: design et visuel, serveur et base de données, et création d’un blog. «La deuxième journée était la plus difficile. On a reçu un document de 30 pages ( ndlr: en anglais) expliquant les tâches à réaliser. C’était tellement par rapport au temps donné que personne n’a réussi à finir l’épreuve du matin. J’ai appris plus tard qu’elle avait été préparée par des Suisses…» rigole-t-il.

Un travail en équipe hors compétition était aussi proposé. «J’ai adoré rencontrer des gens qui font les choses différemment que nous.» Et de raconter l’ambiance «grande famille» présente dans le développement web, loin de l’esprit de rivalité pouvant prévaloir dans d’autres domaines.

Convaincu de l’importance de la formation professionnelle par rapport à la filière gymnasiale, Nicolas Ettlin pose un regard critique sur les pays misant sur les bêtes à concours: «La Corée, la Chine ou le Brésil envoient systématiquement un candidat par catégorie aux WorldSkills. Si une nouvelle catégorie se crée, ils enverront quelqu’un. Pourtant, ça ne veut pas forcément dire que le niveau moyen des apprentis dans la branche est élevé dans le pays. En Suisse au contraire, le CFC garantit à tous ceux qui l’ont un savoir-faire solide. Après, il faut travailler plus pour rejoindre le niveau d’une compétition mondiale comme les WorldSkills, bien sûr.»

Sur ses 39 équipes en lice (soit deux duos et 37 candidats seuls, pour un total de 41 candidats), la Suisse a remporté 5 médailles d’or, 5 d’argent et 6 de bronze. Par ailleurs, 10 candidats sont repartis avec un médaillon d’excellence, une distinction permettant de saluer les efforts de quelques candidats tout proches du podium. Ce qui contribue à placer la Suisse au troisième rang (sur 62) des résultats par pays, juste derrière la Chine et la Corée, et devant Taïwan (soit la région de Taipei), le Tyrol italien et la France. Parmi les médaillés d’or, signalons le Biennois Florian Baumgartner en électronique, l’Obwaldienne Sonja Durrer en boulangerie, l’Obwaldien Mario Enz et le Lucernois Fabian Hodel en aménagement d’espaces paysagers, l’Argovien Renato Meier en fixation mur et sol et la Saint-galloise Martina Wick en service de restauration.

Note intéressante, sur les 41 candidats suisses envoyés, seuls 6 candidats sont Romands et 12 sont des filles.