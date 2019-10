Mécanos volants pour soigner vos vélos

Un pneu crevé? Des freins défectueux? Des lumières en panne? On connaissait déjà Genèveroule!, ce service mobile de réparation de vélos garanti par des personnes en insertion socioprofessionnelle, encadrées par des mécaniciens formateurs expérimentés. Un nouveau projet encourageant la mobilité douce pourrait aussi dorénavant simplifier la vie des cyclistes.

La société By Karl – du nom de l’inventeur du vélo, le baron Karl von Drais – ambitionne de voler au secours des adeptes de la petite reine, le plus vite possible… Là où ils le désirent. «Ton vélo a besoin d’un service ou d’un entretien? Un mécano, cool et professionnel, viendra là où tu le veux avec son vélo-cargo atelier», promet Benoît Necseru, fondateur de By Karl. Un doublon avec Genèveroule? «Nous n’avons pas la même mission que cette association de soutien aux chômeurs et aux requérants d’asile.»

La toute récente entreprise de mécaniciens volants vient d’entamer une phase test à Genève. «Il suffit de te connecter sur le site bykarl.ch pour réserver une date en deux minutes», affirme le fer de lance de cette start-up qui se veut écolo-éthique: «À terme, nous voulons supprimer tout papier en favorisant le digital.»

Entrepreneur dans l’âme

L’aventure démarre en septembre 2018, quand Benoît Necseru, cycliste du quotidien, imagine le concept. Il remarque qu’il est compliqué d’emmener son vélo au service. Pourquoi perdre du temps à se déplacer et se priver de sa monture pendant plusieurs jours? Pourquoi se salir les mains en faisant un travail approximatif, alors qu’un mécano professionnel peut venir à nous et faire le nécessaire lorsqu’on est à la maison ou au travail?

Entrepreneur dans l’âme, ce jeune trentenaire, qui a étudié à la Haute École de gestion de Fribourg, a expérimenté la vente dans diverses entreprises avant d’être engagé dans une assurance. C’est là qu’il a le déclic! «Alors que je venais de connaître une énième péripétie avec mon vélo, voilà qu’en allumant mon ordinateur apparaît une animation vidéo indiquant que le Groupe Mutuel – employeur de Benoît Necseru depuis 2012 – lance un projet d’entrepreneuriat. Objectif: sélectionner des projets innovants. Une centaine de candidats se pressent au portillon; quatre sont retenus au final, dont Benoît Necseru.

Avec Florent et Thierry, cofondateurs de la société, le boss de By Karl souhaite également mieux sécuriser le parc de vélos genevois. «Beaucoup de cyclistes ne prennent pas le temps de contrôler leur bike. Or ce mode de transport est celui où on recense le plus d’accidents.»

Tueur de petits commerces?

Au niveau pratique, un mécano de By Karl nettoiera votre vélo en détail, contrôlera et réglera tous les organes de sécurité pour un montant de 50 francs. S’il faut changer des pièces et que cela nécessite du travail supplémentaire, un devis sera effectué. Si le client l’accepte, le mécano reviendra dans les deux jours.

Une façon de tuer les petits commerces de cycles? «Non, ma devise est «Je n’ai pas de concurrents, que des partenaires». Le business principal de ces magasins est la vente de vélos. Ce que je ne fais pas», explique Benoît Necseru. Un entrepreneur gourmand: le projet a officiellement démarré mardi à Genève. Or, By Karl ambitionne de se développer sur tout le territoire suisse dès l’an prochain. Et rapidement au niveau européen…