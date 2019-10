Me Dupond-Moretti fait salle comble aux HUG

Il aurait fallu louer l’Arena. L’auditoire Marcel Jenny des HUG était trop petit, ce jeudi en fin de journée, pour accueillir celles et ceux qui voulaient voir, mais d’abord entendre, l’avocat français Eric Dupond-Moretti. Plus de 500 personnes assises, sans compter, de chaque côté de l’amphithéâtre, des dizaines de blouses blanches debout sur les marches. Alors, on a rajouté des écrans dans le hall pour la centaine de surnuméraires arrivés pourtant à l’heure.

C’est d’abord cela que l’on retient, cette attention fervente pour un plaideur extraordinairement populaire. Son tempérament partageur se vérifie aussitôt. Me Dupond-Moretti n’est pas venu seul. Il a à ses côtés son valet d’épée, son Leporello d’un soir, Me François Canonica, à qui l’on doit sa présence publique à Genève.

Exercice d’admiration

Dans l’exercice d’admiration, ce dernier n’a rien à envier à son illustre confrère. «Il n’y a chez vous aucune posture, aucune imposture; vous êtes le meilleur d’entre nous et le plus sincère», lance-t-il en ouverture.

Il faut être un sauteur à la perche pour franchir la hauteur qu’impose pareil éloge. L’athlète du verbe se moque de la barre, il avance, le regard droit, comme cet homme à pied qui entre dans l’arène. Écouter Dupond-Moretti, c’est découvrir un peu de cet art tauromachique où les passes s’enchaînent à un rythme étourdissant.

Leçon de balistique

Les mots ici remplacent l’épée, on ne va fâcher personne, même si les contradicteurs, présents dans le public, cherchent par deux fois la confrontation. L’un s’attaque à l’amateur de chasse qu’est Me Dupond-Moretti et reçoit en retour une leçon de balistique, digne d’une plaidoirie de haut vol. L’autre, on a déjà oublié, mais on l’a vu rendre les armes sans répliquer, au milieu d’un auditoire médusé qui avait lui aussi, à cet instant, choisi son camp.

Voilà pour la forme, pimentée à chaque fois d’un supplément de rhétorique qui fait toute la différence. Et pour le contenu? Riche et instructif. L’hygiénisme de l’époque, la violence haineuse des réseaux sociaux, la dictature de l’émotion et la question, centrale, du secret, appliqué aux professions qui le défendent par nécessité – médecins et avocats sont ici très proches – ont été débattus pendant une heure et demie sans le moindre temps mort.

Convictions professionnelles

L’intervenant n’a pas manqué non plus de rappeler quelques-unes de ses convictions professionnelles. Le jury populaire? «C’est une grande hérésie de l’avoir supprimé. En France, aussi, il est sous la menace d’une disparition prochaine. À mes yeux, il est au contraire une institution magnifique, une bouffée d’oxygène dans le corporatisme des juges.»

Les experts psychiatres? «J’apprécie ceux qui pratiquent la modération, je combats dans le prétoire les experts militants de la victimologie. Le bon expert n’est pas là pour délivrer un verdict.» L’un d’eux, et pas des moindres, le Dr Gérard Niveau, prend à son tour la parole. Sa question est complexe et le temps avance.

«Je vous convie à la frustration»

L’avocat interpellé ne fait pas dans la demi-mesure: «Je suis pour la suppression du juge d’instruction, car il est osmotique du procureur. Pour le surplus, docteur, je ne sais trop quoi vous répondre. Je vous convie à la frustration, désolé…»

La salle rit. Elle en redemande. Me Canonica en a encore sous le coude. «Comment faites-vous, sachant ce que vous savez, pour défendre un coupable?» lance-t-il à son confrère et ami. «Je ne suis pas le guide spirituel de l’homme que je défends. Un accusé a le droit de mentir, c’est sa dernière liberté. Après tout, c’est à l’accusation d’apporter la preuve de sa culpabilité. Si son histoire est cohérente, si sa parole est crédible, cela me suffit pour faire mon travail. Je défends l’homme, pas la cause. Le négationniste qui conteste l’existence des chambres à gaz ne sera jamais mon client.»

Ultime question de son relanceur: «Et cet hôpital universitaire dans lequel nous sommes, son excellence reconnue lui vaut parfois d’accueillir comme patients des chefs d’État qui ne viennent pas de pays très démocratiques. Qu’en pensez-vous?» Me Dupond-Moretti pense vite et répond bref: «Si, demain, un médecin refuse de soigner un dictateur, ce n’est plus un médecin.»

Les HUG tiennent leur avocat. Mais il est très occupé, même s’il reconnaît aimer le travail d’équipe: «J’ai un associé et des collaborateurs. C’est la complexité des dossiers qui fait la collégialité.»

On a cru voir, au pied de l’amphithéâtre, une caméra sur trépied en train de filmer la soirée. Il faudrait, sans plus tarder, faire parvenir son et images aux télévisions de notre ville, en exigeant leur diffusion immédiate.