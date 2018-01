Mauro Poggia lance deux aides pour les chômeurs âgés

Les statistiques le confirment, et cela n’étonnera personne: à partir de 50 ans, il est en général plus difficile de retrouver du travail. Responsable de l’Emploi, le conseiller d’État Mauro Poggia souhaite donner un coup de pouce à cette population par le biais de deux nouvelles allocations qui relèveraient de la loi sur le chômage. Présentées mercredi par le magistrat, elles devront encore recevoir l’aval du Grand Conseil. Si c’est le cas, le Conseil d’État espère une entrée en vigueur en 2019.

L’allocation cantonale complémentaire dite A50 + est destinée à favoriser l’engagement de chômeurs à partir de 50 ans. Mais pour en bénéficier, il faudra déjà être au bénéfice d’une décision fédérale d’allocation d’initiation au travail (AIT). Logique puisque A50 + en est une prolongation.

Salaire partiellement pris en charge

Concrètement, l’AIT et A50 + sont une prise en charge partielle du salaire de la personne. La Confédération offre douze mois (six mois à 60% et six mois à 40%). Mauro Poggia propose de rajouter six mois, également à 40%.

Selon les données fournies mercredi, il y avait en 2016 à Genève 2200 demandeurs d’emploi entrant dans cette catégorie d’âge. Parmi eux, 83 bénéficiaient d’une AIT. «Nous espérons que la prolongation de la durée de la participation financière des collectivités publiques convaincra davantage d’employeurs d’engager des cinquantenaires et plus», commente Mauro Poggia.

Un pont vers la retraite

La seconde mesure ne s’adresse, elle, qu’à celles et ceux qui auraient la malchance d’avoir épuisé leur droit aux indemnités chômage trois ans au moins avant d’atteindre l’âge légal de la retraite. Cette allocation-pont (A-Pont) assurerait aux bénéficiaires un revenu mensuel durant dix-huit mois au maximum.

Le montant serait calculé sur la base de la dernière indemnité journalière de chômage, du moins jusqu’à un plafond qui reste à fixer par le Conseil d’État. Les services de Mauro Poggia ont travaillé sur la base d’un montant de 4000 francs. «Le but de l’allocation-pont est d’assurer à ses bénéficiaires de continuer à cotiser auprès de l’AVS et d’éviter d’émarger à l’aide sociale financière», précise l’élu MCG.

La particularité de l’A-Pont est qu’elle sera modulable. Elle pourrait ainsi compléter le salaire si un emploi trouvé n’est qu’à temps partiel, intervenir entre deux emplois ou intervenir seulement après l’épuisement de ressources financières propres. Selon Mauro Poggia, le financement de ces deux mesures est assuré dans le cadre du budget actuel grâce à des non-dépensés dans le budget des mesures cantonales. Le coût d’A50 + serait de 1,2 million en 2019, alors que celui de l’A-Pont se situerait à 2,25 millions. (TDG)