Maudet «fait un bide» dans la presse outre-Sarine

Pierre Maudet s’est présenté mercredi à Genève comme le «candidat des solutions». Devant la presse, le magistrat cantonal a dévoilé ses thèmes de campagne: les relations extérieures, l’économie et la sécurité, autant d’idées de fond, dit-il, dont la Suisse devrait se saisir plutôt que s’égarer dans des querelles d’étiquette.

Son appel a-t-il été entendu? Au-delà de la Versoix, seules la Basler Zeitung et la Südostschweiz consacrent des articles à la présentation. «Maudet prend l’offensive», titre le premier quotidien, en se basant sur une dépêche de l’ATS. Mais la moitié de l’article est consacrée… à l’annonce du retrait du conseiller national PLR fribourgeois Jacques Bourgeois. Le journal grison Südostschweiz donne une bonne place au Genevois en publiant un article intitulé «Maudet joue son unique carte». Sous entendu, celle des idées. Pas un mot dans la NZZ ni dans le Tages-Anzeiger, qui a consacré un jour plus tôt, il est vrai, un grand article au «Shérif genevois et ses problèmes avec la police».

Deux raisons expliquent le relatif bide médiatique de Pierre Maudet outre-Sarine. D’une part, le Genevois n’a pas eu de chance: sa conférence de presse programmatique a été étouffée par l’annonce, pourtant antérieure de plusieurs jours, de la candidature au Conseil fédéral de la Vaudoise Isabelle Moret. C’est elle que les journaux alémaniques ont choisi de développer. D’autre part, c’est à Berne qu’un candidat romand doit se rendre s’il veut vraiment échanger avec la presse alémanique.

Ignazio Cassis, le candidat tessinois, a lui aussi souffert sous le rouleau compresseur de la candidature d’Isabelle Moret. Mais le Blick, un des plus gros tirages du pays, lui consacre une page et demie dans son édition de jeudi. On y découvre le «candidat du rassemblement», comme le baptise le journal zurichois, posant avec sa maman et sa tarte aux pommes, sa femme, sa guitare et son ampli…

Marc Bretton

(TDG)