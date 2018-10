Martin Staub succède à Thierry Apothéloz à Vernier

Le duel s’annonçait serré entre Ana Roch et Martin Staub: des candidats biens implantés sur leur commune et les fers de lance des deux partis les plus fournis au Conseil municipal verniolan. C’est finalement le jeune socialiste - 34 ans - qui va remplacer son camarade de parti, Thierry Apothéloz – élu ce printemps au Conseil d’État – à la Mairie.

Ces deux parlementaires de Vernier et députés au Grand Conseil briguaient le siège restant à attribuer au Conseil administratif lors cette élection complémentaire du 14 octobre, les deux autres fauteuils étant occupés par le Vert Yvan Rochat et le PLR Pierre Ronget. Et le succès du nouveau magistrat socialiste est plus large que certains ne l’avaient imaginé: Martin Staub a, en effet, recueilli 3585 suffrages contre les 2095 obtenus par la présidente du MCG. Ce qui représente environ 63% des voix. «Je suis très content, c’est une belle victoire collective, s’est félicité le nouvel élu, à peine le verdict connu. La campagne de terrain a payé.» Le taux de participation d’hier a pourtant été particulièrement faible, atteignant à peine 24,70%.

«Seule contre tous»

Première force politique de la commune (14 sièges sur 37 au Conseil municipal), le PS partait avec les faveurs de la cote. D’autant plus qu’il s’agissait de remplacer un socialiste. Et surtout, le MCG s’est à nouveau retrouvé à peu près seul contre tous lors de ce scrutin. Une dynamique d’union droite-gauche visant à enrayer la vague populiste, qui date de 2011. À l’époque, les magistrats Thierry Apothéloz et Yvan Rochat avaient fait barrage à Thierry Cerutti (premier élu MCG à un exécutif genevois en 2007), en s’alliant au libéral Ronget. Une dynamique payante qui s’est répétée en 2015.

Et qui se reproduit donc aujourd’hui. Pour le plus grand malheur d’Ana Roch: «Très difficile de passer l’épaule quand on est seule contre tous.» La patronne du MCG cantonale, qui a appris le verdict entourée de sa famille, ne semble pas abattue pour autant: «Je suis bien sûr déçue. Quand on se lance dans une telle aventure, qui vous prend beaucoup de temps et d’énergie, c’est pour gagner. Mais je ne regrette rien. L’expérience et les contacts avec la population ont été exceptionnels.»

Le populisme ne passe pas

Belle joueuse, Ana Roch reste motivée et compte bien continuer à s’investir pour sa commune. Se représentera-t-elle en 2020? «On ne peut rien présager d’ici-là, mais ce n’est effectivement peut-être que partie remise.» Cheffe d’une entreprise familiale dans la construction, la présidente du MCG continuera ainsi, au cours de ces prochains moins, à jouer à fond la carte économique et à inciter à privilégier les entreprises locales en leur octroyant des mandats.

Du côté des supporters de ce curieux rapprochement gauche-droite (PS-Verts-PLR), qualifié d’entente contre-nature par certains, la victoire sonne comme «une précieuse confirmation de son bien-fondé», selon les termes de Martin Staub: «Les Verniolanes et les Verniolans veulent avoir de la cohérence au Conseil administratif avec des projets et des solutions concrètes.» Ses futurs collègues, Pierre Ronget et Yvan Rochat, sont eux aussi ravis. «Grâce à cette alliance le populisme ne passe pas, se félicite le PLR. La population a compris que l’enjeu était important et que cette union avait permis de rétablir la confiance envers les autorités.»

Se réjouissant également de ce résultat «clair et très satisfaisant», Yvan Rochat constate que la coalition mise en place en 2011 persiste: «On va ainsi pouvoir continuer le travail et profiter de la nouvelle dynamique intergénérationnelle du Conseil administratif, avec dorénavant un trentenaire, un quinquagénaire et un septuagénaire.»

(développement suit...) (TDG)