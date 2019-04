Marina et Milena Buckel, rien que pour vos yeux

Où les rencontrer

La Parfumerie: «C’est un lieu magnifique qui regroupe non seulement une salle de théâtre, mais aussi un espace bar. Avec sa terrasse, c’est l’endroit rêvé pour profiter du soleil.»

www.laparfumerie.ch



Promenade de l’Aire: «Enfants, nous nous sommes souvent baignées dans l’Aire, même si c’était déconseillé en raison de la pollution. Aujourd’hui, nous aimons nous promener au bord de la rivière, qui a été renaturalisée et accueille une faune et une flore très diversifiées.»



Sur internet: www.oculariste.ch