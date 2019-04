Marianne Grosjean nominée au Swiss press award 2019

Une journaliste du service Web de la Tribune de Genève figure parmi les trois nominés de la catégorie «Press online» du «Swiss press award 2019» pour son reportage «Compostelle prend deux ailes». Marianne Grosjean a relaté en de nombreux épisodes et autant de points interactifs sur une carte, ses trois mois d'immersion parmi les milliers de pèlerins et randonneurs qui parcourent chaque année les chemins de Compostelle. Elle raconte ses moments de bonheur ou d'abattement, ses rencontres et s'interroge sur les effets de la marche sur sa personne.

Elle a accompli en trois mois un itinéraire de 1900 km à pied en partant de la cathédrale Saint-Pierre à Genève pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Et le soir, elle écrivait son journal publié sur le site de la Tribune de Genève et monté des vidéos relatant son aventure. «J’ai cherché à raconter pourquoi de plus en plus de gens se mettent en route sur ce chemin-là, ce qu’ils y cherchent au départ et comment ils s’y trouvent à l’arrivée», écrit-elle.

Sont aussi nominés pour cette catégorie sont Angelo Zehr (sfr.ch) et Pierre Pistoletti (cath.ch) pour leurs webdocs, traitant respectivement du parcours de Roger Federer et des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique Suisse. Les prix seront remis le 24 avril à Berne. (TDG)