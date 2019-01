Malgré ses 35 000 habitants, la Ville de Vernier perd son Service d’état civil

Depuis le 1er janvier, le Service d’état civil de Vernier est fermé. Un nouvel arrondissement d’état civil a vu le jour à Meyrin. Celui-ci réunit non seulement les deux communes précitées, mais aussi celles du Mandement, soit Satigny, Russin et Dardagny.

D’autres régions genevoises ont déjà réalisé de telles synergies. Mais la deuxième ville du canton – 35 000 habitants – ne méritait-elle pas un Service d’état civil à elle seule? Cette fusion a du sens, estime le conseiller administratif verniolan Pierre Ronget: «Nous avons pris cette décision il y a environ six mois, après deux ans de réflexion. Nos officières d’état civil étaient peu enthousiastes au début, mais cette union intercommunale permet d’optimiser certaines tâches et de favoriser la formation dans cette branche.»

«Renouveau peu perturbateur»

Procédures de mariage et de partenariat, actes d’état civil, reconnaissances en paternité et autorité parentale conjointe, déclarations de nom, données sur le dépôt d’un mandat pour cause d’inaptitude, enregistrements des décès et des naissances à domicile et naturalisations se feront dorénavant à Meyrin.

Mais «ce renouveau ne devrait pas trop perturber la population verniolane», prédit le magistrat PLR. Les mariages et partenariats pourront, notamment, toujours être célébrés à Vernier! Même si les formalités administratives devront, elles, il est vrai, être entamées à Meyrin. «La fusion entre les communes du Mandement et Meyrin n’a pas suscité de réaction», note Pierre Ronget.

Et puis Vernier ne perd pas tout dans l’aventure: centre d’entretien, cartes d’identité, gestion des cimetières, du contrôle des habitants, des arrivées dans la commune et des départs pour un autre canton ou à l’étranger, ainsi que l’établissement des différentes attestations relatives au domicile (uniquement pour les personnes de nationalité suisse) et des certificats de vie resteront sur place.

Incidences financières?

Un partenariat entre communes financièrement avantageux? «Nous n’allons pas faire de réelles économies, répond Pierre Ronget, si ce n’est en matière de locaux.» Or, en s’associant, Meyrin, Vernier, Satigny, Dardagny et Russin vont toutefois pouvoir partager certains coûts et réaliser des projets qu’elles n’auraient pu assumer seules. C’est également une ouverture bénéfique pour la population, estiment les défenseurs de cette synergie: en échangeant leurs idées et leurs ressources, les municipalités devraient enrichir leurs prestations.

Relevons enfin que le domaine de l’état civil est en évolution permanente en Suisse. Genève n’y échappe pas. «Il y a quelques années, on voulait même un seul service pour tout le canton», rappelle Pierre Ronget. Face à ces changements, «il était important de maintenir la qualité des prestations à la population tout en garantissant aux collaborateurs des conditions de travail optimales. Pour ce faire, il était nécessaire de disposer d’un Service d’état civil d’une certaine taille.»

Nouvel arrondissement d’état civil, rue des Boudines 2 – 1217 Meyrin, horaires: 8 h-12 h/13 h 30-17 h (TDG)