Malgré le «oui» à la RFFA, Genève sera confronté à une féroce concurrence

Lendemain de fête, pour les entreprises genevoises. Les multinationales avalent sans trop de peine la hausse du taux sur leur bénéfice, qui passera en moyenne de 11,6% à 13,99% dès le 1er janvier 2020. Et les sociétés qui paient 24% peuvent déboucher le champagne – et même du Krug – car la baisse sera pour elles de dix points. Mais malgré cela, Genève aura fort à faire pour attirer de nouvelles compagnies. Car avec le jeu des déductions, Vaud pourrait offrir sous certaines conditions un taux de 9,77%! Cependant, rien n’est encore fixé dans le bronze. Porte-parole du Département vaudois des Finances, Olivier Dessimoz précise que le Canton «a attendu l’issue du scrutin du 19 mai pour étudier la quotité exacte et le mode d’application des déductions durant le délai de mise en œuvre». Le Vaudois ajoute que le Canton viendra prochainement avec un projet devant le parlement. À ce stade, Vaud cible des déductions dans le domaine de la recherche & développement, de la taxation des dividendes et de la «patent box» (déductions sur la propriété intellectuelle). De nombreux autres cantons se situent sous la barre minimale genevoise de 13,48%, à l’exemple de Zurich, qui privilégie les groupes financiers (11,21%), Bâle-Ville (11,03%), Neuchâtel (11,27%) et même Berne (12,46%). Pour obtenir ces taux minimaux, les sociétés concernées devront cependant remplir de nombreux critères et il s’agira donc d’une minorité d’entreprises. La PME ordinaire sera en revanche traitée de manière assez similaire des deux côtés de la Versoix. Et, à Zurich, elle devra reverser au fisc 18% de son bénéfice net.

Batailler avec l'Irlande

Avec un taux inférieur à 14%, Genève pourra, sur le plan international, batailler avec l’Irlande ou le Royaume-Uni. L’enjeu fiscal étant devenu l’un des critères majeurs pour l’installation des multinationales, de nombreux pays sont en train de réviser à la baisse leur fiscalité. Mais Genève ne constatera pas l’hémorragie prédite notamment en direction des terres vaudoises. «Celles qui voulaient partir devraient rester, résume Vincent Thalmann, responsable fiscalité des entreprises pour la Suisse romande chez KPMG. Trois à quatre sociétés à statut avec lesquelles j’étais en contact, qui sont nos clientes, se gardaient l’option de quitter Genève en cas de refus car leur taux serait alors passé de 11% à 24%. Et une entreprise taxée aujourd’hui à 24% songeait à s’installer dans le canton de Vaud en cas de refus de la RFFA à Genève.» Associé au cabinet Deloitte, Jacques Kistler indique de son côté qu’une «dizaine d’entreprises, dont environ deux tiers bénéficiant du statut spécial à 11% et un tiers payant 24%, préparaient leur départ, en particulier vers le canton de Vaud. Et il ne faut pas se faire d’illusions: les sociétés dont les bénéfices se comptent en dizaines de millions de francs ne restent généralement pas longtemps insensibles à des économies fiscales substantielles, surtout s’il suffit de traverser la Versoix.»

Vaud garde des atouts dans sa manche

Si des firmes ont renoncé à partir, d’autres pourraient s’installer à Genève. Pour Vincent Thalmann, «le résultat de la votation représente un signal clair et une sécurité juridique. Des sociétés vont choisir de s’implanter à partir des pays voisins à l’exemple de la France, le taux à Genève passant de 24% à moins de 14%.» Des multinationales vont aussi faire leurs calculs et comparer les différents emplacements pour s’étoffer ou relocaliser une nouvelle activité. «Mais dans ce cas la Suisse reste en concurrence avec d’autres pays, comme l’Irlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou encore la Hongrie.»

Jacques Kistler est d’un avis similaire. Il estime que «la Suisse – et Genève en particulier – n’est plus disqualifiée par rapport aux pays concurrents». Et glisse encore que la situation est aussi clarifiée aux États-Unis. Les cartes sont désormais sur la table. Mais Vaud garde des atouts dans sa manche. (TDG)