Malgré l’impossibilité de défiler en masse, elles donnent de la voix

À 15h24 tapantes ce dimanche, les places des Grottes, de la Navigation et d’autres lieux se sont mis à retentir au son des tambours, sifflets et autres casseroles. Pourquoi 15h24 précisément? Parce que c’est l’heure symbolique à partir de laquelle les femmes cessent en moyenne d’être payées pour la même journée de travail que les hommes. Inégalité salariale, violences sexuelles et précarité menstruelle étaient au cœur des revendications de ce 8 mars un peu spécial, épidémie de coronavirus oblige.

Les organisatrices de la Journée internationale des femmes à Genève ont en effet dû revoir tous leurs plans à une semaine de la manifestation, suite à l’interdiction par le Conseil fédéral de tout rassemblement de plus de mille personnes. Pas de grand cortège, donc, mais des événements épars, dans les quartiers, dans les communes. Des performances, débats, expositions et autres animations ont émaillé la journée dans une ambiance festive absolument pas incompatible avec la gravité des propos. Des jeunes filles aux grands-mères, toutes les générations ont participé. De nombreux hommes solidaires étaient également présents.

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

Un lieu pour les femmes

À la place des Grottes, l’un des épicentres de la mobilisation, la journée commence par la pose, par le groupe des «vieilles femmes indignées», d’une plaque commémorative en souvenir du Centre femmes détruit en 1976. C’est ici que le 1er mai de cette année-là, un bistrot désaffecté avait été occupé pour en faire un lieu dédié aux luttes féministes. «Il s’est passé plein de choses ici, des réunions, des bals, la rédaction de tracts, se souvient Maryelle Budry, qui était de la partie. Puis, le 10 août, nous avons été réveillées en sursaut. Des bulldozers étaient en train de raser le centre. Furieuses, nous sommes allées le lendemain murer les portes de l’Hôtel de Ville.» Une pétition circule d’ailleurs pour réclamer un nouvel espace féministe.

Partis politiques malvenus

Des militantes socialistes, débarquant avec banderoles et drapeaux du parti, sont vite priées d’aller faire campagne ailleurs. «Nous voulons éviter une récupération politique de cette journée en période d’élections, confie Aude Spang, membre du collectif organisateur de la manifestation. Il s’agit d’un événement apartisan.» Plus tard, des membres du PLR venues distribuer des tracts sont elles aussi éconduites. «L’une d’elles voulait se faire prendre en photo avec moi…» raconte la jeune militante féministe.

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

La tête couverte de cagoules violettes, un groupe effectue la chorégraphie «Las Tesis», née au Chili pour dénoncer les violences sexuelles. Les bras croisés au-dessus de la tête, elles scandent: «El violador eres tú! Le violeur, c’est toi!» Performance acclamée partout où elle passe au cours de la journée, aux Grottes, aux Pâquis ou à la rotonde du Mont-Blanc. Sur un mur, un slogan: «Éduque ton fils, c’est lui le violeur.»

«Nous avons décentralisé nos actions pour être visibles malgré le coronavirus, explique Aude Spang. Depuis la grève des femmes de 1991, les droits féminins n’ont pas vraiment progressé. Dix pour cent de femmes en plus au Conseil national, c’est bien mais ce n’est pas ça qui va vraiment changer la situation.»