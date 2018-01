Malaise et enquête interne en cours à SolidaritéS

Voilà maintenant deux mois que le siège de Maria Pérez, conseillère municipale d’Ensemble à Gauche (EàG) en Ville de Genève, est vide. La quadragénaire est aussi absente de son travail, soit au secrétariat de SolidaritéS, où elle se charge de l’administratif. L’explication la plus courte tient en deux mots: arrêt maladie. Mais poser la question aux membres de SolidaritéS, une des composantes d’Ensemble à Gauche, c’est susciter un sérieux malaise.

Interrogée sur ce point, la cheffe de groupe d’EàG au Municipal, Brigitte Studer, renvoie à Maria Pérez elle-même. Cette dernière n’a pas retourné nos appels. «Son arrêt maladie est lié à des problèmes de fonctionnement au sein de SolidaritéS», précise la conseillère municipale d’Ensemble à Gauche Ariane Arlotti.

«Il y a une procédure interne en cours», lâche finalement leur collègue au délibératif Tobia Schnebli. Il confirme ces problèmes de fonctionnement. «Ils sont en train d’être évalués. Et il faudra probablement prendre des mesures.» Il n’en dira pas plus.

«Pas de situation de crise»

On apprend par ailleurs que le groupe municipal a demandé à être reçu par l’instance dirigeante du mouvement. Leur souhait étant de faire le point sur cette absence et de demander au parti de «se positionner». C’était il y a plusieurs semaines.

«Nous avons mis en place une procédure, détaille le député Pierre Vanek. Nous avons recours à une personnalité impartiale et indépendante qui devra établir les faits, entendre les personnes et fonder des recommandations visant à améliorer la gestion du secrétariat.» Et d’ajouter: «Cela se fait en accord avec les intéressés.»

Que s’est-il passé pour en arriver là? Et qui sont les protagonistes de cette affaire? En off, ils sont une poignée à évoquer «un comportement inacceptable» voire des «pétages de plombs» du secrétaire du parti et candidat au Conseil d’État, Pablo Cruchon. Dans un rapport interne à SolidaritéS, il est stipulé que ce dernier a parfois de la difficulté à se maîtriser.

Joint par téléphone, ce dernier déclare: «Je ne peux pas m’exprimer sur une procédure interne qui concerne mon employeur, ni sur l’état de santé de ma collègue.» Pierre Vanek estime, lui, qu’«il n’y a pas de situation de crise là autour». Il réitère sa «confiance envers les candidats». Ce à quoi d’autres membres répondent par le terme de «déni» pour qualifier la réaction ou plutôt l’absence de réaction de la part de l’organisation.

«Sexisme structurel»

Passablement outrée par l’immobilisme de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois, la conseillère municipale Ariane Arlotti assure qu’«on est au-delà de l’engueulade entre deux personnes». Elle ajoute: «Je ne peux pas m’empêcher de lier cela à une forme de sexisme structurel.» Les problèmes existent aussi dans les autres partis, poursuit-elle. «Mais le mouvement se dit féministe et devrait être exemplaire en la matière.» Elle rappelle que Maria Pérez a joué un rôle clé dans la campagne contre le projet de rénovation et d’extension du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH). «Visiblement, une femme qui assure politiquement suscite des jalousies», lance-t-elle.

Passée de SolidaritéS au Parti du travail, Salika Wenger partage l’avis d’Ariane Arlotti. Selon elle, au sein de SolidaritéS, «il y a peu de femmes qui réussissent à émerger. C’est dommage, car il y a des militantes et élues compétentes et de qualité qui connaissent bien leurs dossiers.» En coulisse, certaines femmes résument la situation par cette formule: SolidaritéS est «un parti créé par des hommes pour des hommes».

L’exemple de PV2020

«Faux!» s’insurge Pierre Vanek. Il rappelle que Jocelyne Haller est candidate au Conseil d’État aux côtés de Pablo Cruchon. Et cite aussi l’exemple de l’élection à la Constituante… en 2008. «SolidaritéS a décidé de garder deux hommes sur ses quatre élus masculins et de demander aux viennent-ensuite de démissionner afin de garantir la parité au sein de notre groupe de constituants et constituantes.» Il conclut: «Ce que nous avons fait là, aucun autre parti ne l’a jamais fait.»

Pablo Cruchon abonde dans son sens. Il met quant à lui en avant la campagne sur la Prévoyance vieillesse 2020. «À Genève, nous avons fait le choix volontariste de faire intervenir les femmes. C’est ce qui a été décidé au terme d’un débat démocratique au sein du parti.»

Enfin, concernant l’absence de Maria Pérez, le député Jean Batou insiste: «On ne mettra jamais sous le tapis un problème de ce genre-là. Même si c’est un conflit mineur. Si quelqu’un s’est senti blessé, il nous appartient de faire respecter au sein de notre organisation les valeurs que nous défendons politiquement.» Reste à attendre le résultat de l’enquête interne. (TDG)