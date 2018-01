Malaise à la Ligue genevoise contre le cancer

Aux Grottes, l’arcade de la Ligue genevoise contre le cancer est fermée depuis le mois de novembre. Au quartier général de l’association de la rue Leschot, les locaux ne comptent plus que quelques collaborateurs. L’association s’appuyait sur une dizaine d’employés en 2017, la voici réduite à son strict minimum. Aujourd’hui, seule la directrice s’y trouve encore, assistée d’une infirmière remplaçante et d’une autre collaboratrice tout juste engagée. Les autres employés? Cinq ont été licenciés et deux «forcés à partir» ou en arrêt maladie. Mercredi, ils étaient tous réunis dans les locaux du syndicat SIT. Secrétaires ou infirmiers spécialisés en soins palliatifs et oncologiques, ils ont pour la plupart accumulé des années d’expérience au sein de la Ligue genevoise contre le cancer. Ensemble, ils livrent le récit de la dégradation de leur environnement professionnel.

Tout commence en 2016 quand l’équipe demande à sa direction une réunion. Le personnel souhaite alors relever «les critiques exclusivement négatives, les consignes floues et changeantes et la surveillance exacerbée, jusque dans les conversations privées». Face à ses employés, la directrice ne fournit pas les réponses attendues par ces derniers. S’ensuivent des démarches à tous les niveaux de l’association – comité, bureau exécutif, présidence – en vue d’aborder les problèmes. «Nous avons demandé l’intervention d’un médiateur externe, raconte une employée licenciée. Mais au lieu de cela, ce sont des membres du comité qui sont venus. Ils ont jugé qu’une intervention externe n’était pas nécessaire.»

Au fil de l’année 2017, les relations professionnelles se dégradent encore. Lorsque les employés alertent l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), les représailles pleuvent. «Nous avons tous reçu une lettre d’avertissement», racontent-ils. Puis, en fin d’année 2017, les collaborateurs se voient signifier leur licenciement les uns après les autres. «Des licenciements abusifs», qualifie Sandra Froidevaux, secrétaire syndicale au SIT. Quant à ceux qui y échappent, ils ont démissionné ou se trouvent en congé maladie. «C’était la démission ou je détruisais ma santé», raconte une femme en séchant ses larmes.

La directrice de la ligue ne souhaitant pas commenter le malaise, c’est le président, le docteur Bernard Chapuis, qui prend la parole. Il conteste «fermement» les accusations. «S’il y a une personne qui a été mobbée, c’est bien la directrice, dit-il. Elle a tenté de diriger en confiance, mais elle a été trompée par les employés qui se sont ligués contre elle.» Les licenciements auraient alors été prononcés «pour refus d’obtempérer et non respect du cahier des charges». Était-ce vraiment la seule alternative? «La situation était devenue impossible», répond le président, assurant que les activités de la ligue ne sont pas affectées par la situation actuelle. (TDG)