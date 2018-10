Malaise à la Caisse cantonale genevoise de chômage

Chômeurs et conseillers surcontrôlés, important taux d’absentéisme et management musclé. En début d’année, l’Office cantonal de l’emploi (OCE), sis au 16, rue des Gares, était dépeint comme une jungle ( la «Tribune de Genève» du 9 mars ).

C’est au tour, à présent, de la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC), voisine de l’OCE – 40, rue de Montbrillant – d’en prendre pour son grade! Selon de nombreux témoignages, une mauvaise gestion et un surcontrôle, entraînant un climat de peur, régneraient dans ce lieu qui emploie une soixantaine de personnes et distribue des indemnités à quelque 6000 assurés, sur les 10 000 chômeurs actuels*.

Tout cela ne serait pas sans conséquence sur les prestations. «Nous sommes en sous-effectif pour accomplir nos tâches multiples, dénoncent des employés. Mission impossible sinon au prix de lourds sacrifices.» De quel ordre? «Ce manque de moyens perturbe sérieusement le moral et la santé des collaborateurs. Le taux d’absentéisme est alarmant et témoigne d’un personnel à bout de nerfs. Le burn-out et autres maux liés au surmenage sont fréquents. Tout cela retombe sur les autres collègues, qui se retrouvent encore plus surchargés. Une vraie spirale infernale.»

À écouter un gestionnaire, quantité de collaborateurs doivent prendre des anxiolytiques et autres substances calmantes ou consommer de l’alcool pour tenir le coup: «Cela me rend malade de voir des collègues pleurer et se goinfrer de médicaments.» Un tableau pour le moins sinistre que conteste Philippe Dessaux, directeur de la CCGC (lire ci-contre).

Risqué d’être malade…

Les ressources humaines ont été alertées. Trois pistes pour remédier à ces problèmes ont été évoquées: entreprendre un dialogue interne entre le personnel et la hiérarchie, solliciter le Groupe de confiance de l’État ou faire appel aux syndicats. La première solution a été choisie par les collaborateurs. Sans changement positif pour l’heure, à entendre des employés déçus… tous les échanges devant, en outre, rester ultraconfidentiels: «On ne peut même pas rapporter nos discussions aux collègues absents!»

N’en déplaise au manager, les griefs ne s’arrêtent pas là. Un manque d’écoute et une gestion axée, au contraire, sur le contrôle auraient été instaurés par le nouvel homme fort de la CCGC, ce qui en déstabilise plus d’un. «En fin de semaine, nous devons nous expliquer sur le nombre de dossiers non traités. Idem lors de nos retours après une absence pour maladie, relève une collaboratrice. On nous a notifié qu’en cas d’abus, des mesures correctives seraient prises. Ces entretiens ne se déroulent pas en présence d’un médecin-conseil ni dans le respect du secret professionnel. Ils sont agencés par nos responsables hiérarchiques. Or, comment dire à son chef qu’on est malade à cause d’une désorganisation qui perdure?»

Chômeurs mécontents

Certains sont sous une telle pression, ont si peur de se faire licencier «qu’ils repointent après 19 h – heure où il est légalement obligatoire de quitter les lieux - et reviennent travailler jusqu’à 22 h-23 h pour accomplir leurs tâches», notent des employés. Épuisés, ils se réjouissaient que le directeur ait entamé un processus de recrutement de nouveaux gestionnaires. Or là encore, la déception fut grande quand ces derniers ont été licenciés au terme de leurs trois ans de contrat en tant qu’auxiliaires «sans réel motif, si ce n’est celui d’éviter le statut de fonctionnaire. Vous imaginez la déception de ces personnes qui se sont données sans compter durant trois ans, le temps d’être à l’aise avec la matière et autonomes, et dont le seul remerciement est la porte…»

La direction imposerait également au personnel une pause avant 8 h 30, «alors que celle-ci doit normalement être prise pour faire un break entre deux heures de travail, rappelle un collaborateur qui souffre de devoir ainsi rester en permanence au guichet. Nous devons continuellement faire face aux doléances des assurés. Difficile d’offrir le service minimum dans un climat de travail aussi précaire.»

Les outils actuels en outre ne facilitent pas la communication avec les chômeurs: «Nous ne disposons pas de site internet qui permette aux assurés de savoir exactement quels documents apporter. Alors, pas surprenant que certains d’entre eux voient rouge quand leurs manquements sont sanctionnés.» Et d’ajouter: «Nous sommes tellement submergés que nous n’avons effectivement pas toujours bonne presse auprès des chômeurs. Ce qui nous déprime. On est tous tendus et sur la défensive. Un stress et une pression à travailler vite qui nous font parfois commettre des erreurs. Si on ne se soutenait pas mutuellement et que nous n’étions pas solidaires, ce serait intenable.»

Nouveaux locaux

Pour pimenter le tout, le directeur a décidé de louer de nouveaux locaux, plus proches de l’OCE, pour gagner des parts de marché face aux quatre caisses concurrentes. Mais dix-huit mois après, ces locaux «coûteux» sont toujours inoccupés… bien que des guichets supplémentaires aient été aménagés. «On aurait préféré qu’on embauche plus de monde», conclut une collaboratrice. (TDG)