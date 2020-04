Malades chroniques: «Attention au risque de dégradation de l'état de santé»

Le Département de la santé a fait le point vendredi sur les nouveaux chiffres du Covid-19. On dénombre désormais 424 personnes positives au coronavirus hospitalisées, et 65 sont admises aux soins intensifs. Parmi elles, 58 sont intubées. Le nombre de décès se monte maintenant à 72. Une quarantaine de malades entrent chaque jour aux Hôpitaux universitaires de Genève mais entre 20 et 25 sortent quotidiennement. Par ailleurs, on enregistre 110 patients positifs pour le coronavirus dans les EMS, où 43 ont déjà pu être guéris.

Aglaé Tardin, la médecin cantonale adjointe, a également rappelé que le système sanitaire de prise en charge des autres pathologies fonctionne toujours et alerté sur l'importance des soins pour les patients non-Covid. Soit les malades chroniques, les personnes âgées ou vulnérables qui ont régulièrement besoin de prise en charge. «Il ne faut pas laisser passer une période trop longue sans soins, a-t-elle prévenu. Sinon, on court le risque d'une dégradation de l'état de santé.» Le président de l'Association des médecins de famille, Didier Châtelain, a d'ailleurs fait part de sa vive inquiétude dans nos colonnes. Il craint une «bombe à retardement sanitaire »si ces patients retardent encore leurs soins.

Marc Niquille, chef d'état major du plan ORCA (organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle), est revenu sur la nécessité de poursuivre le respect des mesures de confinement. «Nous sommes à un moment charnière. Il faut absolument continuer à jouer le jeu car c'est ça qui permettra de stopper la propagation de l'épidémie.»