Mais où est passée la fête du 1er Août?

On a beau avoir lu méticuleusement «La Tribune de Genève» du 1er août 1879 de la première à la dernière page (il n’y en a que quatre en tout), il n’y figure pas un traître mot sur la fête nationale. Est-ce à dire que le canton du bout du lac n’y accordait alors aucune importance? Faux. L’explication réside dans le fait que le 1er Août ne fut célébré pour la première fois que douze ans tard, en 1891, à l’occasion du 600e anniversaire du Pacte de 1291.

L’alliance des trois cantons primitifs – Uri, Schwytz et Nidwald – est alors choisie comme acte fondateur de la Suisse, plutôt que le mythique Serment du Grütli, qui était commémoré auparavant. La date précise du 1er août a été déterminée ainsi car ce pacte est daté du début du mois d’août sans mentionner le jour exact.

N’ayant aucune ligne à consacrer à une fête qui n’existe tout simplement pas à l’époque, «La Tribune de Genève» reporte son attention sur une actualité très estivale. Ainsi, on apprend que le charmant village des Alpes bernoises Grindelwald a la faveur des touristes, dont il est «le centre préféré» en matières de grandes excursions. Un Espagnol a fait l’ascension du Wetterhorn à la mi-juillet. Dix jours plus tard, un touriste anglais faisait, lui, la course de la Strahlegg au Grimsel avec retour par le Laureraarjoch. «C’est la première fois cette année que cette belle et pénible course s’accomplissait», commente le chroniqueur de la Julie. Qui rapporte aussi que, été oblige, les conseillers fédéraux Hammer, Bavier et Droz sont «en congé de villégiature». Où ça et par quel moyen de locomotion? On ne le saura pas. L’heure n’est pas encore à la transparence totale.

À Genève, dans la «chronique locale», un lecteur se plaint que «la Municipalité» n’installe pas quelques bancs le long du trottoir qui se trouve entre le pont du Mont-Blanc et l’entrée du Jardin anglais. «Ces bancs seraient les bienvenus pour les personnes qui attendent l’arrivée des bateaux», argue-t-il. On ignore en quelle année son vœu fut exaucé, mais il le fut.

Chronique locale toujours, où il est question d’une belle pagaille sur le «Grand Quai». «Le départ des diligences pour Chamonix présentait, ce matin, le spectacle le plus animé et le plus pittoresque, relate le journal du soir. Près de deux cents touristes, de toutes les nations, la plupart le sac au dos et la traditionnelle pique de montagne à la main, prenaient d’assaut les diligences et autres voitures mises à disposition par les messageries.» Un spectacle qui a attiré une foule considérable de curieux.

À cette période, le tourisme bat – déjà – son plein. Se basant sur les «meilleurs renseignements» parvenant de «tous les coins de la Suisse», «La Tribune de Genève» raconte que les hôtels de l’Engadine, et particulièrement ceux de Saint-Moritz, dans le canton des Grisons, ceux de Gurnigel, dans le canton de Berne, et les grands hôtels de Lucerne refusent du monde.

La météo joue en faveur des vacanciers, des «chaleurs accablantes» sont attendues du 2 au 10 août. «Les bulletins météorologiques annoncent que le beau temps se généralise en Europe, surtout en Autriche et en Angleterre, au grand étonnement des météorologistes qui avaient prédit le contraire», tacle le chroniqueur. En 1879, la météo n’était déjà pas une science exacte, mais le journaliste, lui, était déjà impertinent.