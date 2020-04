MagicTomato tourne à plein régime

Un hamburger genevois, livré en kit mais avec amour, devant sa porte. Du bœuf élevé à Choulex, et préparé par la boucherie du Palais à Carouge; des buns au sésame, fabriqués du jour par la Fondation Foyer-Handicap et une salade GRTA de l’union maraîchère, à Perly. Ne reste plus qu’à assembler et à assaisonner le tout, selon vos goûts. Et à déguster l’ensemble, avec des frites maison et une bonne bouteille de pinot noir du Domaine des Perrières, à Peissy. En un repas, tout Genève s’est invité à votre table, sans que vous n’ayez eu à faire le tour du canton. Voici le concept imaginé par Paul Charmillot, en 2016. Avec un beau succès à la clé.

Le terroir livré à domicile

Tout est parti d’un simple constat: «J’avais du plaisir à faire mes courses au marché, à rencontrer les producteurs et à prendre le temps de découvrir les produits de notre région», raconte l’entrepreneur de 37 ans. Mais pour cela, il faut du temps. Et le Genevois, alors actif dans la joaillerie, en manquait cruellement. L’idée de MagicTomato était née et, avec elle, l’envie d’impacter positivement le monde qui l’entoure. «Je suis un fervent défenseur du bien-manger. Je suis convaincu que faire attention à ce que l’on mange, ainsi qu’à sa provenance, fait du bien. Au corps et à l’esprit bien sûr, mais également autour de nous car cela crée une synergie positive, qui a un impact réel sur la région et ses différents acteurs», continue le jeune patron. Visiblement, de nombreux Genevois ont été sensibles à sa philosophie.

La plate-forme digitale, qui permet habituellement de faire ses courses au jour le jour, avec un large choix de produits locaux, a été prise d’assaut depuis le début de la crise. L’augmentation du nombre de clients se chiffre en milliers et le volume de commandes a quintuplé. «Le panier moyen a aussi augmenté, de l’ordre de 50%», explique le chef d’entreprise, dont l’équipe est passée à vingt personnes, contre huit en temps normal.

Qu’en pense David, préparateur de commandes depuis plus de trois ans et au front chaque jour? «Il y a plus de pression, c’est clair», explique le jeune homme, un masque de protection sur le visage. «Il y a des contraintes, comme des horaires étendus ou le fait de devoir se désinfecter les mains toutes les vingt minutes, par exemple, poursuit-il. Mais il y a une très bonne ambiance entre nous et l’équipe est soudée. Et puis, je préfère venir au travail que rester à la maison!» termine-t-il en rigolant.

Car du travail, il y en a

Plus de commandes signifie plus de stocks, plus de préparation et plus de livraisons. Il a fallu agir vite et trouver des solutions. «L’espace de coworking HiFlow, qui gère l’immeuble, nous a par exemple permis d’utiliser temporairement de la surface supplémentaire, et la commune de Plan-les-Ouates a mis à disposition des grandes tables en bois, pour qu’on puisse espacer les plans de travail et respecter la distanciation sociale entre nos employés», reprend Paul Charmillot.

Il est vrai qu’il règne dans l’entrepôt comme un air de fête de village, avec un alignement de tables digne d’une fête du 1er Août. «C’est sûr, l’essentiel n’est pas dans la déco en ce moment», lance le jeune entrepreneur en souriant. «Le respect des normes sanitaires passe avant tout, et on a dû complètement se réorganiser depuis la mi-mars.» Il cite, par exemple, des sacs en papier, jetables, et qui viennent remplacer les sacs en toile de jute qui étaient auparavant réutilisés d’une commande à l’autre.

«Notre but, depuis nos débuts, est de se rapprocher au maximum du zéro déchet, et d’éviter le gaspillage. Mais il a fallu faire des concessions.» La plus sensible concerne peut-être des délais qui ont dû être rallongés. «Du concept initial, qui permettait de commander avant midi pour une livraison le jour même, nous sommes passés à un délai d’une semaine», explique-t-il ainsi. «Tout l’enjeu pour nous est que, durant cette période, l’augmentation du volume n’impacte pas la qualité. Mais nous sommes satisfaits d’avoir réussi à maintenir notre offre de base, soit la livraison offerte dès 60 fr.», poursuit-il avec ferveur.

Livraisons en limousine!

Et ce malgré un nombre de livraisons quotidiennes qui ont, elles aussi, pris l’ascenseur. Avec seulement trois véhicules électriques à disposition, difficile de parcourir le canton en respectant les délais.

Paul Charmillot a alors eu l’idée de contacter la société Globe Limousines pour leur proposer un partenariat. «Tout s’est passé très vite. Ils n’avaient presque plus de clients, et nous, nous avions besoin de livreurs pour nos commandes», explique-t-il. Une approche gagnant-gagnant qui permet de limiter la casse de deux côtés.

Et les clients dans tout ça, comment vivent-ils cette situation? «On essaye de ne pas prétériter nos clients les plus fidèles, explique-t-il. Mais on sent une forme de délivrance lorsqu’on leur dépose leurs courses chez eux. On se sent vraiment utile et ça, ça n’a pas de prix!»