Lui, c’est «Bubo bubo», l’oiseau mascotte des travailleurs de nuit

On le voit sans l’entendre. Oiseau furtif par excellence, le grand duc nous gratifie d’une salutation aérienne malgré l’heure de la matinée qui n’est pas la sienne. Dérangé dans son premier sommeil, il vole dans notre direction, avant de rejoindre sa congénère sur leur perchoir commun, une cavité en bois aménagée contre le mur du fond de la serre.

Un aller-retour spectaculaire, sans heurter le moindre obstacle, malgré son envergure impressionnante; au jugé, d’une extrémité de l’aile à l’autre, près de 180 cm. Bubo bubo (c’est son nom, repris du latin, pas du rap) vient de délivrer le meilleur de sa fiche acoustique: le silence.

Il y a comme ça des êtres qui s’approchent de vous sans bruit: «Je suis là», dit le hibou. «Et je vais te manger», lance-t-il en plantant ses serres, taillées comme des rasoirs, dans les flancs du campagnol, pourtant méfiant, qui sort la tête de son trou, dans la nuit noire. La dernière heure du rongeur aux aguets est arrivée.

Femelles inséparables

Ce superprédateur affectionne l’obscurité. Il a l’œil nyctalope, il sait déboucher les ombres sans faire de bruit. Au bout des ailes, des plumes en forme de peignes «pour limiter les turbulences», précise notre guide, Anne-Sophie Deville, incollable sur ces détails morphologiques qui font toute la différence. Mieux: «Sur les pattes, des duvets pour amortir les sons», ajoute-t-elle, admirative. On s’incline devant la beauté du rapace qui fait la paire – deux femelles inséparables – dans le parc Challandes.

Cette espèce locale, bien évidemment protégée, affectionne les parois rocheuses, au bord des cours d’eau, mais ne rechigne pas à s’aventurer dans la plaine pour chasser. Les jeunes faons, cachés dans les champs, en font parfois les frais. Inutile de demander aux ornithologues de vous indiquer les endroits où il niche. Son aire identifiée, sur le territoire genevois comme ailleurs, reste un secret professionnel bien gardé. La confidentialité est la meilleure des protections pour cet oiseau nocturne qui ne se connaît pas d’ennemi, sinon, bien sûr, l’homme. Jadis, on le tirait à la carabine, avant de planter un pieu dans sa dépouille et de le clouer sur les portes de granges comme un calvaire.

Les exorcistes d’aujourd’hui pratiquent plutôt l’électrocution. Ils alimentent les lignes de moyenne tension répandues un peu partout sur le réseau secondaire. Des études scientifiques ont en effet mis en lumière une mortalité particulièrement élevée chez des jeunes et des adultes qui se brûlent les ailes sur ces «fils de la mort».

Troisième paupière

La lumière, justement, le hibou la combat avec une troisième paupière, une membrane dite nictitante, que l’on retrouve notamment chez le flamant rose, permettant à ce dernier de voir sous l’eau, ajoute Anne-Sophie, en soulignant au passage «la convergence évolutive des traits de morphologie» sur l’arbre du vivant. Sauf que pour nous, pauvres humains, la «nictitante» se paie au prix d’une paire de lunettes de soleil.

N’est pas hibou qui veut. Parmi ses qualités reconnues figure également un mode de conjugalité sans embrouille ni séparation. Les couples formés ne se quittent pas durant leur existence, qui peut durer jusqu’à 20 ans. Fidélité exemplaire, le mâle fait tout juste, nourrit sa compagne au nid pendant qu’elle couve, assure le suivi éducatif des nouveau-nés. À 3 mois, ils savent parfaitement voler.

Parfait porte-bonheur

Les métiers de la nuit l’ont depuis longtemps adopté. Le journaliste de garde qui couvre les incendies dans sa ville s’en sert comme d’un porte-bonheur. On le retrouve parfois accroché à la veste de feu du pompier, rejoignant l’ourson miniature et le «poulet désenvoûté» qui lui font office de mascotte.

On n’a rien dit de ces deux aigrettes, «remarquables et identiques», de 8 cm chacune, conférant au grand duc sa silhouette aristocratique. Non, ce ne sont pas des oreilles, elles ne jouent aucun rôle dans l’audition. L’individu les dresse à la verticale s’il est dérangé ou excité.

Le matin de notre visite, on aurait pu suspendre une lessive entre ces deux appendices fermement contrariés. La prochaine fois, promis, on reviendra de nuit.