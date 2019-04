Lorsqu’un enfant paraît, les hommes travaillent davantage et les femmes se mettent à temps partiel

C’est un phénomène bien connu mais jusqu’alors peu mesuré. Les derniers chiffres de l’Office cantonal de la statistique montrent à quel point, dans un couple, le rôle professionnel de chaque partenaire se modifie, ou plutôt s’accentue, avec l’arrivée d’un enfant.

En clair : les hommes prennent encore plus souvent le chemin du boulot, alors que les femmes sont plus nombreuses à préférer un emploi à temps partiel.

Commençons par les hommes. La naissance d’un enfant ne les incite guère à lever le pied, bien au contraire. Dans les couples sans enfant, ils sont 71% à travailler à plein temps. Ce nombre grimpe à 79% quand le fruit des amours couine à la maison. La part des hommes qui ont un emploi à temps partiel ne change guère avec ou sans progéniture; il est de moins de 10%.

Chez les femmes, la présence ou non d’un enfant à la maison modifie beaucoup plus le rapport à une activité professionnelle. Dans les couples sans enfant, 45% d’entre elles ont un emploi à plein temps. Ce chiffre chute brutalement à 29% dans les ménages avec une descendance à la maison.

L’évolution est inverse avec les femmes qui travaillent à temps partiel. De 27%, leur part grimpe à 38% dans les couples avec enfant. À noter encore qu’un quart d’entre elles sont sans activité, en formation ou au foyer, contre seulement 3% pour les hommes.

Tout cela peut encore s’exprimer autrement. Dans les couples sans enfants, le modèle dominant, c’est le travail à plein temps pour l’homme et la femme. Ils sont 35% dans ce cas. Dans les ménages avec enfant, la situation la plus répandue, c’est l’homme à 100% et sa compagne à temps partiel. Ils sont 31% dans ce cas. Enfin, le modèle homme à plein temps et femme sans activité lucrative diffère beaucoup: il s’applique à 9% des ménages sans enfant et à 18% des couples qui en ont.

Ces chiffres sont basés sur une population potentiellement active, âgée de 18 à 64 ans. Dans cette tranche d’âge, on dénombre 67 000 couples; 17 000 d’entre eux ont un ou plusieurs enfants. Les autres n’en ont pas. Par «sans enfant», on entend «à la maison». Ces couples peuvent avoir une progéniture qui a déjà quitté le domicile.

(TDG)