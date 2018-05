Longue vie aux savons usagés d’hôtel

En une nuit à l’hôtel, un client se lave peut-être deux ou trois fois les mains. Il laisse derrière lui un savon à peine utilisé, destiné à la poubelle. Rien qu’au sein du groupe genevois Manotel, qui exploite six établissements hôteliers, une tonne de savon connaît annuellement ce triste sort. Du moins jusqu’à maintenant. L’initiative Youth for Soap permet désormais de recycler des savons usagés pour les offrir à des organisations humanitaires, comme au Point d’Eau, espace d’hygiène de l’association Carrefour-Rue.

Réutiliser le savon de quelqu’un d’autre, vraiment? «Comme le savon est reconditionné, c’est du neuf», rassure Noël Constant, fondateur de Carrefour-Rue. Une Haute École et un laboratoire privé s’assurent des aspects hygiéniques, chimiques et bactériologiques. Concrètement, les savons récoltés sont épluchés comme des légumes, pour enlever les couches supérieures. Ils sont ensuite râpés et mélangés à de l’eau. Puis ils sont chauffés pour être désinfectés dans une machine spéciale, dont ils ressortent sous forme de boudins qui à leur tour sont coupés en savons. Les restes seront peut-être utilisés pour produire de la lessive, afin d’atteindre l’objectif de zéro déchet.

Ce processus est possible grâce à la collaboration de trois partenaires bénévoles: le groupe Manotel collecte et fournit les savons usagés, et a financé la machine de 16 000 francs; des personnes avec une déficience intellectuelle, encadrées par le Fondation Ensemble, produisent les savons en atelier à Genthod; et des jeunes apprentis employés de commerce en stage à l’Espace Entreprise s’occupent de la coordination, de la recherche de fonds, de la communication et de la logistique.

«J’ai eu cette idée en regardant un reportage sur une association américaine qui faisait ça», raconte Laurence Fabry Lorenzini, formatrice à l’Espace Entreprise. Elle en parle alors à Caroline Boesch, marketing manager de Manotel. Celle-ci accepte une étude de faisabilité, à condition qu’il n’y ait aucun but lucratif. «On avait déjà pris des contacts avec une structure, mais cette dernière s’enrichissait avec le processus, donc on avait renoncé.»

L’atelier semble porter ses fruits sur l’intégration sociale des personnes mentalement handicapées. «Mettre des gants pour éplucher et un masque pour se protéger de la poussière était difficile pour certains, explique Véronique Auguste, directrice de la Fondation Ensemble. Maintenant qu’ils ont surmonté ces difficultés, le fait d’avoir appris à mettre des gants leur servira pour l’hiver, et le port du masque en cas de grippe.» Ils y apprennent des «gestes de motricité qui peuvent les aider dans la vie courante, relève Caroline Boesh, par exemple râper des carottes ou intégrer des notions d’hygiène».

Le processus peut-il s’étendre à toute la chaîne hôtelière genevoise? «Cela va forcément créer de l’intérêt, on s’adaptera, avance Jérôme Laederach, directeur général de la Fondation Ensemble. Dans ce cas, il n’est pas impossible qu’on revende une partie marginale des savons, afin de financer l’extension du projet.»

En attendant, d’autres structures que Carrefour-Rue pourront bientôt bénéficier de ces savons grâce à la banque alimentaire Partage. Le surplus éventuel sera destiné aux pays en voie de développement. (TDG)