Logements contre ferme urbaine à Chêne-Bougeries

«Des cardons ou du béton.» C’est, selon certains opposants, l’alternative qui se présente à Chêne-Bougeries avec le projet d’aménagement soumis aux urnes le 4 mars. Baptisé Place-Rigaud, celui-ci prévoit la construction de 268 logements, de commerces et de locaux associatifs et communautaires, sur la parcelle dite «Grosjean», du nom de ses propriétaires. Ces trois hectares d’anciennes cultures maraîchères, dont l’exploitation a cessé en 2012, sont situés entre le chemin De-La-Montagne et la route Jean-Jacques-Rigaud.

Des riverains ont lancé un référendum afin de préserver ce qui est l’une des dernières zones non bâties du quartier et de pérenniser son usage agricole. Ils aimeraient que la Commune rachète ce bout de verdure et les bâtiments qui s’y trouvent pour en faire une ferme urbaine. Le but du référendum est donc d’annuler le préavis positif donné par la Commune au plan localisé de quartier (PLQ) et au déclassement des terrains concernés, actuellement en zone villas. Lors du vote au Conseil municipal, seuls les Verts s’étaient opposés au projet. Pour les autres partis, la pénurie de logements dans le canton justifie la construction de ces onze immeubles de deux à quatre étages sur rez-de-chaussée. Huit ans de négociations

Les promoteurs du projet se défendent d’être des forcenés du bétonnage, comme les en accusent les référendaires. «Cela fait huit ans que nous négocions avec les autorités, explique Jean-Marc Jorand, l’administrateur de la société Westpark, qui finance le projet. Nous avons finalement trouvé un compromis pour une construction modérée intégrée dans le site. Le modeste gabarit des immeubles les rendra peu visibles du voisinage, puisqu’ils ne dépasseront pas les plus grands arbres.»

Une grande partie des arbres existants sera maintenue et 60% de la surface totale restera en pleine terre, dont une large bande longeant le ruisseau qui borde la parcelle, le Moulanais. De plus, des cheminements publics sont prévus pour les piétons et la mobilité douce, alors que le trafic motorisé sera relégué en sous-sol, où se situeront les 250 places de parking. «Il y aura une vraie vie de quartier, avec des logements pour les personnes âgées, des commerces, des ateliers, des potagers collectifs et la possibilité d’installer une épicerie-bureau de poste et une crèche, poursuit Jean-Marc Jorand. C’est le meilleur compromis possible entre le besoin de logements du canton et la qualité de vie des communiers.» Même le conseiller d’État en charge de l’Aménagement, le Vert Antonio Hodgers, prend, dans le tous-ménages diffusé par Westpark, la défense d’un projet jugé raisonnable — fâchant au passage ses camarades de parti chênois.

Mais pour les opposants, tout cela, c’est de la poudre aux yeux. «Ce que présente le promoteur dans son dépliant, c’est un conte de fées, assène Pierre Becard, un riverain. Quand on voit ce que le même architecte et le même administrateur viennent de construire juste de l’autre côté de la route Jean-Jacques-Rigaud, et qui était aussi censé être en harmonie avec son environnement, on peut craindre le pire. Ce sera une cicatrice indélébile sur le territoire de la commune.» La densité relativement modérée du futur quartier, avec un indice d’utilisation du sol de 0,9 – bien en deçà des 2,3 de l’écoquartier de la Jonction, par exemple – ne convainc pas les référendaires. Ils dénoncent la surdensification d’une zone où plusieurs projets de construction ou de surélévation d’immeubles sont déjà en cours. Par ailleurs, ils craignent que les infrastructures locales (écoles, routes, lignes de bus) ne soient surchargées.

Propriétaire impatient

De leur côté, les promoteurs de Place-Rigaud rappellent que, selon le plan directeur cantonal, ce secteur proche du centre-ville et du futur CEVA est classé en zone à développer et donc forcément voué à être construit tôt ou tard. La famille de l’ancien maire de Chêne-Bougeries François Grosjean, propriétaire de cette parcelle qu’elle a exploitée pendant un siècle, a fait une promesse de vente à Westpark. Aujourd’hui, François Grosjean souhaite en finir le plus vite possible pour pouvoir enfin régler des questions de succession. «Cela fait huit ans que nous attendons cette vente! Quand ma famille est arrivée ici, il n’y avait rien. Nous avons vu les villas se construire les unes après les autres et aujourd’hui on voudrait nous interdire de construire sur notre parcelle?» (TDG)