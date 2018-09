Logement étudiant: c’est toujours la galère

Contactez l’une des 37 résidences listées auprès de l’Association genevoise pour le logement des apprentis et des étudiants (Aglae), la réponse sera systématiquement la même: «On n’a plus rien, on est complet.» Nong Thao Linh, étudiante vietnamienne qui vient d’arriver à Genève pour son master, en sait quelque chose: «Cela m’a pris des mois pour trouver un logement! J’ai cherché partout, envoyé plus de 20 demandes dans les différentes résidences universitaires. Rien. J’étais vraiment désespérée. Finalement j’ai trouvé, mais beaucoup de mes amis cherchent encore.»

Le calcul est vite fait. Prenez d’un côté les 16 935 étudiants enregistrés à Genève (en 2017) rien qu’à l’Université, dont 9701 étudiants en provenance d’autres cantons et de l’étranger. Et de l’autre, les 3500 lits de disponibles en résidence… Leurs abords grouillent d’étudiants qui espèrent encore pouvoir trouver quelque chose à la dernière minute. Souvent en vain.

Pour Jean-Jacques Kronneberg, président de l’Aglae et directeur des résidences universitaires internationales, les étudiants, surtout les nouveaux, doivent pouvoir anticiper au moins un an à l’avance: «Les résidences internationales sont complètes depuis février, et si un étudiant trouve aujourd’hui une chambre, ce sera vraiment par chance. Beaucoup ne se rendent pas compte de la situation qui existe à Genève. Une mère vient de partir en pleurant car elle ne savait plus comment faire pour son fils.» La situation est d’autant plus problématique qu’un grand nombre d’étudiants n’obtiennent leurs résultats de maturité ou baccalauréat que pendant l’été: «Ils ont d’autres préoccupations, attendent leurs résultats et arrivent trop tard pour faire des demandes.»

Des étudiants renoncent

Pour la Conférence universitaire des associations d’étudiantEs (CUAE), il est évident que certains étudiants renoncent à venir étudier à Genève à cause de la pénurie de logements. Une affirmation confirmée par le Bureau du logement et des restaurants universitaires. Pourtant, impossible d’avoir un nombre exact de ces personnes qui abandonneraient leur projet d’étudier à Genève. Genève fait partie des cent universités les mieux classées au monde. Les taxes universitaires sont aussi très attractives comparées à d’autres pays. Mais il faut pouvoir offrir des chambres à un prix abordable. Pour Marco Girani, chef du service des bâtiments de l’Université de Genève, c’est une priorité.

Deux nouvelles résidences

Le loyer des 700 chambres allouées par le bureau du logement de l’Université de Genève varie entre 400 et 650 francs, mais leur nombre n’est pas suffisant. De nouveaux projets, portés par le bureau du logement, devraient voir le jour à l’horizon de 2020-2022, avec notamment la construction de deux nouvelles résidences, à Pinchat et à Champel, pour une capacité de 500 lits supplémentaires. Cela ne sera toujours pas assez, et même si des efforts sont faits pour lancer de nouvelles constructions, «les projets mettent du temps à aboutir à Genève.»

En attendant, et pour ceux qui persévèrent, c’est la débrouille qui se met en place: location Airbnb, canapé dans le salon d’un copain, recherche en France voisine, location de chambres chez des particuliers, trajets quotidiens depuis d’autres cantons. Des solutions plus ou moins coûteuses, que certains peuvent plus ou moins se permettre en attendant de pouvoir trouver, avec patience et persévérance, des solutions plus stables. (TDG)