Liza Mazzone et Carlo Sommaruga brigueront le Conseil des Etats

Des assemblées des Verts et du Parti socialiste ont choisi mercredi soir, séparément, leurs candidats aux élections du Conseil des États et du Conseil national d’octobre 2019. Seuls à postuler pour la Chambre des cantons, la conseillère nationale écologiste Lisa Mazzone et le conseiller national socialiste Carlo Sommaruga ont été plébiscités.

Pour le National, le PS partira avec une liste paritaire de six candidats, emmenée par la sortante Laurence Fehlmann Rielle. Les Verts présenteront une liste, également paritaire, de douze personnes. Elle sera conduite par Lisa Mazzone, qui se présente aux deux élections, par Nicolas Walder, le président du parti.

Des listes bien étoffées

Côté socialiste, les cinq autres prétendants sont Christian Dandrès, Lydia Schneider Hausser, Thomas Wenger, Aurélie Friedli et Romain de Sainte Marie. Pour les Verts, les dix autres candidats s0nt Ruth Bänziger, Didier Bonny, Philippe de Rougemont, Valentin Dujoux, Pierre Eckert, Alfonso Gomez, Uzma Khamis Vannini, Danièle Klopfenstein Broggini, Isabelle Pasquier-Eichenberger et Frédérique Perler.

Aujourd'hui, le Parti socialiste dispose de trois sièges au Conseil national. Manuel Tornare et Carlo Sommaruga ne se représentent pas. Lisa Mazzone est l'unique représentante des écologistes genevois à la Chambre du peuple. Le Canton de Genève aura douze sièges à repourvoir en tout. (TDG)