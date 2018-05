Lier AVS et fiscalité des entreprises? La Genève syndicale dit non

«Lien inacceptable», «marchandage surréaliste», «tromperie» ou «prise d’otages». Les syndicats genevois ne sont pas tendres face au compromis trouvé il y a une semaine au Conseil des États pour sortir de l’ornière les réformes de la fiscalité des entreprises et de l’AVS. Deux tentatives en ce sens ont échoué l’an dernier devant le peuple, les citoyens tant genevois que suisses ayant rejeté la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) en février puis le paquet prévoyance vieillesse 2020 (PV2020) en septembre.

Le 15 mai, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États a annoncé son plan: dans le cadre de PF17, nouvelle version de la réforme fiscale, des compensations seraient apportées non pas dans le domaine des allocations familiales mais à l’AVS. La nouvelle a été saluée tant à gauche qu’à droite, tout en suscitant des réticences patronales et un accueil mitigé de l’Union syndicale suisse (USS).

«Le patronat prend en otage le renflouement de l’AVS»

Alors que la commission sénatoriale reprend ses travaux jeudi, les syndicats genevois font état d’une opposition franche. «Ce lien est inacceptable», tranche Manuela Cattani, présidente de leur communauté faîtière (CGAS) qui consultera sa base ce jeudi. «En échange d’un cadeau permanent de 2,1 milliards de francs par an aux entreprises, la Confédération s’engagerait à appliquer la disposition constitutionnelle l’enjoignant de consolider l’AVS, résume Paolo Gilardi, du Syndicat des services publics. C’est disproportionné, c’est se moquer de la population.»

L’un des biais envisagés pour renflouer le premier pilier est une hausse des cotisations, notamment aux frais des salariés. «Cela revient à baisser leur pouvoir d’achat, pour faire un cadeau aux entreprises», fustige-t-il. Un financement additionnel émanerait de la TVA. «C’est la forme d’impôt la plus antisociale car elle frappe plus durement les bas revenus, fustige Davide de Filippo, cosecrétaire général du SIT. Le patronat prend en otage le renflouement de l’AVS, qu’il met à la charge des salariés, tout en exigeant un cadeau fiscal comme rançon. Les patrons sont gagnants et les salariés perdants sur les deux plans.»

Comment la faîtière syndicale nationale a-t-elle donc pu voir du positif dans la proposition? «Sa position officielle ne tombera que vendredi, répond Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia. L’USS s’est réjouie trop vite que la menace d’une hausse de l’âge de la retraite des femmes semble écartée. Mais la droite la réclamera à nouveau dès que son paquet sera passé!» (TDG)