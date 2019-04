Libéré par erreur, un homme accusé de viol est jugé douze ans plus tard

Ils sont rares, les procès qui débutent ainsi. D’ordinaire, l’audience est introduite par la déclinaison de l’identité de l’accusé en quelques secondes. Mercredi, au Tribunal correctionnel, il a fallu plus d’une heure pour se mettre d’accord. Son nom? Le prévenu le conteste. Pareil pour son prénom. Alors pour être sûr de tenir la bonne identité, les documents officiels des autorités pénales comportent sept alias différents, ceux qu’il a donnés avant et pendant sa longue cavale. «On en est où avec votre date de naissance?» l’interroge le président. Une fois encore, ça ne colle pas entre les documents officiels et ses dires. Quand il y a consensus sur son lieu de naissance – Casablanca, au Maroc – des pièces d’identité algérienne et italienne viennent ajouter à la confusion. Ce procès devra faire avec.

Coiffeur en Autriche

Avec la comparution de cet homme tout juste trentenaire, la justice genevoise tente de tourner la page d’une bourde monumentale commise il y a douze ans. Tout débute une nuit de mai 2007, quand une jeune femme de 17 ans se rend aux Urgences et dépose une plainte pour viol. Plusieurs hommes ont abusé d’elle dans une ruelle obscure de Plainpalais.

Un mois plus tard, un jeune Marocain est arrêté et condamné à Genève pour un vol. Quand son ADN est prélevé, il apparaît qu’il correspond à celui retrouvé sur la jeune femme. Le petit délinquant est alors poursuivi pour viol.

Un dysfonctionnement magistral intervient à ce moment-là. À la fin de l’été 2007, un procureur, le Tribunal d’application des peines, le Service d’application des peines et Champ-Dollon approuvent la libération conditionnelle du jeune délinquant, qu’ils croient incarcéré seulement pour un larcin. Tous ont oublié de vérifier si un autre mandat d’arrêt figurait au dossier. Ils auraient dû, et le Marocain l’a bien compris. Il disparaît des radars.

S’ouvre alors une décennie de silence. Jusqu’à ce que l’homme soit à nouveau arrêté en Autriche, où il s’adonnait au trafic de drogue et à la coiffure à temps partiel. Les autorités genevoises sont averties et l’extradition peut avoir lieu en vue d’un jugement. Douze ans plus tard, la victime est toujours anéantie et son avocat, Me Robert Assaël, ne décolère pas. «La responsabilité de l’État est engagée. Cette gestion calamiteuse a prolongé le calvaire de ma cliente. J’attends toujours les réponses du procureur général de l’époque. Un certain D.Z.»

La «via Crucis» de la victime

Aujourd’hui, la jeune femme, presque trentenaire, reste fragile. Mercredi, elle était absente de ce procès qu’elle attendait et craignait par-dessus tout. Excusée par ses médecins, pour qui la confrontation avec son présumé agresseur n’était pas envisageable.

Dès lors, il est revenu au procureur chargé de l’instruction, Walther Cimino (ndlr: ce n’est pas lui qui était aux commandes de l’instruction au moment de l’erreur), de détailler les événements de cette nuit pluvieuse, 4347 jours après les faits. Déterminé, il reconnaît que «la justice genevoise doit une réponse à une jeune femme qui patiente depuis douze ans. Depuis cette nuit de violence animale, sa vie est une véritable via Crucis.»

Avant que l’existence de la victime ne devienne un chemin de croix, la soirée du 17 mai 2007 avait débuté de manière festive. Mais la jeune femme boit plus que de raison dans le quartier de Plainpalais. Son groupe d’amis se disperse, elle finit seule, fait quelques rencontres, entre dans une boîte de nuit, se fait expulser après une dispute avec un homme. Elle s’agite, le videur utilise son spray au poivre pour la neutraliser. C’est alors que trois hommes profitent de son ébriété et de son aveuglement, soutient l’accusation. Ils l’emmènent dans une ruelle et abusent d’elle sexuellement. Ses habits et ses sous-vêtements sont sectionnés au couteau. Elle est frappée et menacée jusqu’à ce qu’un passant s’étonne de la scène qu’il entrevoit, de loin, et l’interrompe.

Aujourd’hui, l’un des trois violeurs présumés se trouve dans une prison allemande pour d’autres délits, un autre n’a jamais été identifié et le troisième est là, au Palais de justice, en tenue de sport, cheveux ras, avec ses sept noms et ses actes de naissance douteux. Puisque son sperme a été identifié, il ne peut plus nier en bloc. Fut un temps, il avait admis une relation sexuelle consentie; aujourd’hui, il ne se souvient de rien.

Des excuses, puis le silence

Pourtant, ce procès a semblé être tout près de basculer. Le prévenu n’a-t-il pas dit aux juges: «Je présente mes excuses à cette jeune femme, parce que j’ai commis une faute»? Mais aussitôt avait-il fait acte de contrition que la confusion allait reprendre le dessus: «De quelle faute parlez-vous?» l’interroge le président, pensant obtenir des aveux. «Je ne sais pas ce que j’ai fait, je ne m’en souviens pas.»

Mercredi, le procureur Walther Cimino a demandé aux juges de le condamner à une peine de prison ferme de huit ans pour viol avec cruauté en bande. Un réquisitoire qui a «choqué» l’avocate de la défense, Me Lelia Orci, laquelle plaide l’acquittement de son client. «Le doute est immense, vous n’avez aucune preuve. Ce n’est pas parce qu’on retrouve du sperme qu’il faut conclure à un viol», a-t-elle affirmé aux juges.

Le verdict sera rendu vendredi. (TDG)