Leurs cors des Alpes ont joué une toute dernière fois à l’unisson

Ils sont de grands habitués des 1er Août genevois. Comme certains DJ, groupes ou orchestres de la région, ils écument parfois plusieurs communes, pour distiller leurs airs traditionnels lors de la fête nationale. Cette année, les cinq membres des Joyeux Fa Dièse ont soufflé leurs harmonies à Soral, puis à Onex. Non sans une certaine émotion: cette édition sera la dernière pour le groupe, en passe de se dissoudre.

Le 1er Août est un jour chargé pour Daisy Barberis et ses quatre collègues, Georges, Jean-François, Gérard et André. Comme chaque année, l’ensemble a commencé son périple dès le matin, avec un concert à la Nautique, devant le Conseil d’État, plusieurs élus et des responsables de la Genève Internationale. Stressant? Même pas. «Nous le faisons depuis une dizaine d’années», sourit la musicienne.

Neuf souffleurs

Il faut dire que les Fa Dièse se connaissent depuis un bail. Les origines du groupe remontent à 2003, lors d’une rencontre romande de cor des Alpes. Trois musiciens genevois décident de se réunir de temps en temps pour jouer ensemble. Au fil des années, Les Joyeux Fa Dièse – la tonalité du cor des Alpes – se retrouvent avec neuf souffleurs au plus fort de leur effectif et prennent l’habitude de se produire devant des parterres parfois prestigieux, jusqu’à une dizaine de fois par année. En Suisse mais aussi à l’étranger, notamment à Prague et à Sumperk, en République tchèque.

Le cor est composé d’épicéa. Il est donc très léger. Par ailleurs, ses parties sont détachables Daisy Barberis, Musicienne au sein des Joyeux Fa Dièse

Ce soir, ce sera d’abord le 1er Août des Soraliens. Les Fa Dièse y ont rendez-vous pour un bref concert à 18 h 30, histoire d’ouvrir les festivités avec un peu de tradition suisse. Pas besoin d’une camionnette pour charger l’imposant instrument, long de plus de 3 mètres 50. Chacun a mis son engin dans le coffre de sa voiture. «Le cor est composé d’épicéa, explique Daisy. Il est donc très léger. Par ailleurs, ses parties sont détachables.»

Échauffement zappé

Par contre, les musiciens se sont parés pour l’événement, enfilant l’un de leurs différents costumes traditionnels. Robe pour Daisy, chemise blanche et embouchures autour du cou pour ses collègues. Les musiciens zappent l’échauffement. «Nous avons déjà passablement joué aujourd’hui.» L’après-midi, un des membres s’est même déplacé dans un EMS pour offrir quelques airs. Car souffler dans un cor des Alpes est moins facile qu’il n’y paraît. «Il faut apprendre à positionner ses lèvres sur l’embouchure, mais aussi avoir une bonne oreille», explique Daisy. La pratique est fatigante pour la bouche, d’où des concerts limités à 35 ou 45 minutes. Les répétitions, elles, se font tous les quinze jours. Sinon, les membres jouent en solo.Et les voisins? «Moi, c’est dans une cave au troisième sous-sol», nous dit Daisy.

Photo: Pierre Albouy

Retour à Soral. À peine le concert terminé, le groupe charge à nouveau le matériel et repart pour un environnement plus urbain cette fois-ci: Onex. Au programme, ses deux tout derniers récitals. En effet, l’âge avançant, les membres du groupe sont de moins en moins nombreux.

«Nous avons pris la décision après un petit séjour dans le Vercors. Si on n’est pas assez, l’équilibre des voix n’est plus forcément assuré». Si certains déclarent vouloir passer à autre chose, d’autres restent motivés à faire quelques «bœufs» réguliers. Comme Georges et Jean-François. «Nous continuerons à nous voir, à jouer de temps en temps. Jouer à plusieurs, c’est autre chose!»