Les voyages en Italie virent au chaos

Les flyers ont déjà été imprimés. Et une centaine de personnes devaient venir de Sicile pour participer à une manifestation culturelle et musicale au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). «Nous avons dû annuler cet événement, initialement prévu pour les 23 et 24 avril. Il est reporté à cet automne», se désole Carmelo Vaccaro, coordinateur de la Société des associations italiennes de Genève (SAIG). Un spectacle folklorique sicilien devait aussi avoir lieu le 25 avril à Carouge, à la place du Molard et à Vernier, sous le patronage du consulat général d’Italie. Entourant ce journaliste italien, Vincenzo Bartolomeo et Francesco Decicco, qui président respectivement des associations culturelles sicilienne et calabraise, commentent les derniers événements frappant leur pays d’origine.

Vincenzo Bartolomeo a dû annuler cinq places dans un vol vers Catane, agendé au 13 mars. «Moi, j’avais prévu de descendre en voiture, début avril, pour rejoindre ma famille en Calabre, détaille Francesco Decicco. Mais j’ignore encore si je ferai ce voyage, à cause des restrictions annoncées par les autorités italiennes.» «En mai, glisse Carmelo Vaccaro, je compte me rendre en Italie pour préparer une nouvelle visite à Genève de représentants de Sicile et de Toscane. Évidemment, je ne suis désormais pas sûr de m’y rendre.»

Les réservations pour les vacances de Pâques en Italie, mais également pour les prochaines vacances d’été, sont en baisse, résume Bianca Gähweiler, porte-parole d’Hotelplan Suisse. Idem côté transports. Une forte baisse de fréquentation des trains est annoncée par les CFF.

La liaison de Swiss entre Genève et Florence, qui pourrait entrer en vigueur le 29 mars, est-elle maintenue? Porte-parole de la compagnie aérienne, Michael Stief déclare que «les horaires seront modifiés au vu de la situation». Pas très clair comme réponse… Par ailleurs, Swiss précise «supprimer jusqu’au 31 mars les frais de modification de réservation pour toutes les futures réservations de vols dans le monde entier, offrant ainsi la possibilité de modifier une fois sans frais les dates de voyage initialement prévues». Et la deuxième fois? Les débours risquent d’être à la charge du client, personne ne sachant comment va évoluer cette crise sanitaire

De son côté, Easyjet affirme «revoir actuellement son programme de vols entre le 10 mars et le 3 avril 2020. La majorité des vols depuis et vers les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate, Venise et Vérone ont été annulés pour les prochains jours et les passagers concernés ont été informés de leurs options par e-mail et par SMS, notamment la possibilité d’un transfert sur un autre vol ou un remboursement intégral.»

Les entreprises s’organisent aussi. À l’exemple du géant STMicroelectronics, un fabricant franco-italien de puces électroniques. Cette multinationale occupant 46'000 collaborateurs, dont le siège est situé à Genève, où elle emploie 210personnes, maintient un site de production près de Monza, dans le nord de l’Italie. Comme de nombreux autres industriels, elle suit scrupuleusement les instructions de l’OMS et des collectivités publiques italiennes afin de protéger de l’infection ses salariés et leurs familles. «Nous avons demandé aux employés d’organiser leurs réunions par vidéo ou téléphone pour éviter les voyages», résume Isabelle Veillon, l’une des porte-parole du groupe.

Autre industriel dont le siège est situé à Genève et un des sites dans le nord industriel de la péninsule Italique, Bracco Research n’a pas souhaité fournir de détails sur les mesures prises ou l’impact financier lié au virus. Cette PME de 3400 personnes, spécialisée dans l’imagerie médicale, exploite notamment une usine près d’Ivrea. Le géant des mers MSC, qui gère dix-sept navires, dont trois où la situation sanitaire n’est pas claire, n’est pas plus loquace.