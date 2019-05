Les votations du 19 mai épuisent même les partis

Avec neuf objets cantonaux et deux fédéraux, la votation du 19 mai semble avoir noyé les citoyens et les partis. «Deux éléments sont inquiétants, observe Ivan Slatkine, président de la Fédération des entreprises romandes: le silence des partis et le bruit provoqué par la loi sur les armes. Dans ce dernier cas, on voit se développer une campagne complètement émotionnelle pour ce qui n’est que la constitution d’un fichier. Pour l’autre, les partis sont aphones.» Du coup, la droite genevoise se demande si le volet fiscal de la réforme de l’imposition des entreprises, dont l’importance est pour elle absolue, ne va pas non plus lui filer entre les pattes.

Le fait est que les partis ne bougent guère. Sauf erreur, l’Entente n’a organisé aucune conférence de presse sur un sujet ou sur un autre. Au PDC, on renvoie à tout hasard à une manifestation publique organisée en mars. Mais, pas de chance, elle était organisée par… les ministres des Finances des cantons romands.

Les remous de la CCIG

Que se passe-t-il? À droite, la Chambre de commerce (CCIG), qui a pris la direction de la campagne, a connu un début d’année difficile avec un changement de président et un renouvellement complet de sa direction entraînant apparemment un retard à l’allumage. Le 11 mars, c’est l’uppercut: l’UDC Genève prend position contre le volet cantonal de la réforme fiscale après un débat opposant Jean Batou (Ensemble à gauche) et Nathalie Hardyn de la Chambre! «Assez de cadeaux aux entreprises, assez de cette course à la croissance, on ne peut pas baisser les impôts et augmenter les prestations. Voilà les arguments qui ont porté», se souvient l’orateur d’EàG assez content de sa tournée.

Dans la foulée, un petit groupe constitué d’un représentant de la FER et des milieux bancaires est allé rencontrer la CCIG: «On n’était pas convaincu par la ligne de la campagne, par le graphisme et en plus dans les capsules vidéo qu’on nous proposait de diffuser, voilà qu’on retrouvait Pierre Maudet!» nous dit un témoin sur le ton de «Mais de qui se moque-t-on?» Questionné, le nouveau directeur de la CCIG, Vincent Subilia, explique ne disposer «d’aucun écho spécifique» sur le sujet. Quoiqu’il en soit, depuis, la campagne de la CCIG a remonté la pente, mais elle est bien seule.

PS et Verts endormis

À gauche, ce n’est pas mieux. L’Asloca est monté au front pour ferrailler avec le Département des finances sur les retraites des fonctionnaires (lire ci-contre), les syndicats et les patrons ont bougé sur les ouvertures des magasins le dimanche. Mais pour le reste silence radio. «Le PS est divisé sur le sujet fiscal», relève le député Alberto Velasco (PS). Par ailleurs, la secrétaire générale est en congé maternité. Paradoxalement, les dernières prises de position d’élus ou ex-élus de gauche, la semaine passée, ont été faites en faveur de la réforme par la conseillère administrative Sandrine Salerno et par deux ex-ministres, le Vert David Hiler et le socialiste Charles Beer. Alors que le volet fédéral de l’imposition des entreprises est annoncé gagnant par les sondages, les données manquent pour pronostiquer le sort de son volet cantonal.

Et du coup, tout le monde s’inquiète des résultats possibles de cette drôle de campagne: «Il y a beaucoup d’argent dépensé par la droite et nos militants sont épuisés. Et puis par nature, je ne suis pas très optimiste», souffle Jean Batou. «Si le volet cantonal échoue beaucoup d’entreprises locales sont prêtes à se réorganiser autrement, lance pour sa part Blaise Matthey, directeur de la FER. Quarante minutes chez un notaire à Nyon suffisent pour transférer son entreprise dans le canton de Vaud.» (TDG)