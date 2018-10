Les voleurs ont de multiples astuces. Conseils de policier pour ne pas se faire avoir

Le lieutenant de police Giovanni Martinelli, coordinateur de prévention en police de proximité, détaille les astuces variées des voleurs et donne les conseils pour se protéger.

1. Le faux ouvrier

Le stratagème: Tous les subterfuges sont bons pour entrer chez la victime. Le voleur fait preuve de finesse et n’exerce aucune violence. Il parle généralement très bien le français. Il embobine sa victime en lui livrant un maximum d’informations en un minimum de temps. Bonimenteur habile, il se fait passer pour un plombier, un assistant social, un employé de régie, de mairie ou encore un dératiseur. Sa tenue concorde avec son récit. S’il s’agit d’un faux plombier, il explique être mandaté par la régie pour régler un problème urgent. Une fois entré, il demande, par exemple, de faire couler de l’eau dans la baignoire et prie la victime d’en observer la couleur ou le débit. Celle-ci ne voit donc pas ce qui se passe ailleurs. Le voleur peut alors se rendre discrètement dans la chambre ou au salon pour s’emparer d’objets de valeur.

Variante: Usant du même stratagème pour pénétrer chez sa victime, un premier voleur saisit discrètement un objet et s’en va. Quelques minutes après, de faux policiers en civil surgissent, l’objet volé en main. Ils invitent la victime à s’asseoir dans la cuisine pour remplir des papiers. Ils la prient de vérifier que d’autres objets n’ont pas été subtilisés. Confiante, la personne va voir si ses valeurs sont toujours là, indiquant ainsi au deuxième faux policier où chercher tandis que la conversation reprend avec le premier dans la cuisine.

Le conseil: Toujours vérifier qui est derrière la porte avant d’ouvrir, soit par le judas, soit en gardant la porte à demi fermée avec la chaînette. Demander clairement: «Qui est là?», et prendre le temps de réfléchir. Attend-on vraiment cette visite? Dans le doute, dire à la personne que l’on n’est pas au courant et que l’on va appeler la police (117) pour vérifier. Si c’est un escroc, il déguerpira. Si l’individu prétend être un policier, lui demander son numéro matricule (une lettre suivie de 5 chiffres) et vérifier auprès de la police en appelant le 117.

2. Le faux neveu

Le stratagème: L’escroquerie se noue au téléphone. Le voleur repère dans l’annuaire des noms à consonance étrangère, italienne ou allemande le plus souvent, et choisit des prénoms anciens. La conversation s’amorce souvent ainsi: «Salut, comment tu vas?» ou «Tu vois qui je suis? Ma voix te rappelle quelqu’un?» L’interlocuteur a l’air pressé, ce qui incite la victime à répondre par l’affirmative, en donnant un prénom d’une personne de sa connaissance. L’escroc approuve: «Oui! C’est bien moi. Je suis en Suisse, mais pas encore à Genève. Je viens d’avoir un accident de voiture et il n’y a que toi qui puisses m’aider à m’en sortir.» Le voleur raccroche puis rappelle plusieurs fois, harcelant sa victime. Il finit par lui demander de l’argent. Il prétend devoir dédommager les personnes accidentées pour éviter la prison. «Donne-moi de l’argent ou des bijoux. Je t’envoie quelqu’un de confiance pour les récupérer et je te rembourserai.» La victime rassemble ce qu’elle a – de l’argent, des bijoux, des montres – et se fait parfois délester de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Le conseil: Raccrocher tout de suite, dès les premières questions.

3. La monnaie dans la rue

Le stratagème: Le voleur demande à une personne âgée de lui faire de la monnaie. Quand celle-ci ouvre son porte-monnaie, le voleur fait mine de l’aider et lui dérobe des billets.

Le conseil: Refuser, éviter à tout prix qu’un inconnu approche ses mains du porte-monnaie.

4. Le bancomat

Le stratagème: Le voleur détourne l’attention de sa victime au moment où elle s’apprête à retirer des billets. Après avoir jeté un billet par terre, il l’interpelle: «Vous avez perdu 20 francs. Regardez, ils sont par terre!» Lorsque la personne âgée s’abaisse pour ramasser le billet, le voleur se saisit de l’argent qui sort de la machine.

Variantes: Le voleur observe sa victime quand elle tape son code bancaire. Il le mémorise. Puis il s’arrange pour lui voler sa carte. Il peut simplement la dérober lors d’un vol à la tire ou la voler discrètement en détournant son attention. Ou encore lui parler en prétendant avoir eu lui-même un problème avec le bancomat. Il s’approche, se place entre la victime et le bancomat, dérobe lui-même la carte et fait croire qu’elle a été avalée par la machine. Ce type de vol survient souvent le vendredi ou le samedi, quand les banques sont fermées et que la victime ne peut pas aller réclamer sa carte au guichet. Le lundi, quand elle le fait, le compte est généralement allégé de plusieurs milliers de francs.

Le conseil: Refuser tout contact. Personne n’a le droit de vous parler ou de vous déranger au bancomat. Si l’on pense que la carte a été avalée, la faire bloquer immédiatement en appelant la hotline de l’établissement qui l’a délivrée.

5. L’agression physique

La personne âgée se fait dérober ses bijoux dans la rue, à proximité de son domicile ou chez elle.

Le conseil: Dans la rue, ne pas arborer de colliers trop voyants. «Ces vols ont fait deux victimes de 95 ans il y a quelques mois, précise Giovanni Martinelli. À la violence psychologique, inhérente à chaque délit, s’ajoute alors la violence physique. C’est un traumatisme terrible pour les victimes.» (TDG)