«Les voisins sont les véritables héros du civisme ordinaire»

Maxime Felder: «La grande ville n’a pas tué les relations sociales»

Chercheur en sociologie à l’Université de Genève, Maxime Felder s’est penché, dans le cadre de sa thèse*, sur les questions de voisinage. De 2016 à 2017, il s’est entretenu avec une soixantaine de résidents de quatre immeubles situés dans le centre de Genève (Plainpalais, Pâquis et Jonction).



Quels enseignements en retire-t-il? «D’abord qu’il y a des formes de relations très distinctes entre voisins. Certains n’ont aucune idée de qui habite dans leur immeuble, et cela ne les gêne pas forcément. D’autres ont appris des choses sur leurs voisins par le biais de détails; dans des immeubles souvent mal isolés, on entend beaucoup de choses… Puis il y a ceux qui se croisent, discutent, voire se rendent de petits services. Enfin, des relations d’amitié se nouent parfois, certains vont même jusqu’à partir en vacances ensemble. Il y a un phénomène de ressemblance qui peut créer des liens. Par exemple le même cycle de vie ou le même âge. Avoir des besoins similaires – tels ceux d’une mère célibataire, d’un couple avec enfants – peut également amener à tisser des relations plus étroites.»



Les relations de bon voisinage demeurent néanmoins fragiles. «La proximité physique peut en effet créer des tensions et encourage à maintenir une distance sociale, comme l’avait déjà souligné le sociologue allemand Max Weber il y a un siècle», relève le chercheur de l’UNIGE.



Pour autant, ce n’est pas un problème d’époque, ni d’urbanisme. «On a tendance à croire que la grande ville a tué les relations sociales, que c’était mieux avant. Or, ce n’est pas le cas, les citadins ont toujours des amis, mais ceux-ci ne vivent pas forcément à côté. De plus, le foyer s’est progressivement privatisé. Il y a d’ailleurs aujourd’hui peu de passage dans les immeubles, on n’y croise plus le facteur, le rémouleur, le livreur de lait. Enfin, on fait de plus grandes distances pour aller travailler, il y a une déconnexion certaine entre la vie privée et la vie publique.»



On entend aussi souvent dire qu’Internet et les téléphones portables ont «plombé» les relations de voisinage. Vrai? «Je ne crois pas, répond Maxime Felder. La différence se situe plutôt entre une relation choisie (Internet, téléphone portable) et une relation subie (voisins). En clair, on peut éteindre son téléphone, mais pas ses voisins…»



Finalement, comment définir le bon voisin? «Il est cordial, souriant mais surtout pas intrusif. Car même si on partage l’idée d’un bon voisinage, on s’accommode très volontiers d’un peu d’anonymat.»



* Maxime Felder, «Construire la familiarité. La coexistence en milieu urbain»