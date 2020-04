Les visites d’appartements continuent

L’épidémie de coronavirus a freiné le rythme de vie des Genevois, priés de rester chez eux. Mais faute d’un moratoire édicté par le Conseil fédéral, les déménagements continuent. Et, avec eux, les visites de logements. En effet, les régies n’ont pas toutes mis un terme à cette pratique. Certaines continuent, mais ont dû s’adapter pour respecter les mesures sanitaires.

Certains locataires ont en effet eu la désagréable surprise de devoir recevoir chez eux des visiteurs, ou même d’organiser eux-mêmes des visites afin de remettre leur logement, alors même que les autorités exhortent les Genevois à ne pas sortir de chez eux. C’est le cas de Christophe*, 69 ans (donc une personne à risque), à qui la régie a demandé de recevoir des personnes intéressées à reprendre l’appartement de sa mère après son placement en EMS. «On ne nous a pas laissé le choix. Aucun autre membre de notre famille ne pouvait s’en charger car nous sommes tous des personnes dites à risque.»

Effectivement, certaines régies continuent à organiser des visites car la demande, bien que plus faible, est toujours là. «Malgré le Covid-19, certaines personnes ont besoin de se reloger d’une part, et le mandat confié par nos clients comprend notamment la location des objets vacants», note le directeur de la régie Brolliet, Yves-Marie Maitre.

Chez Naef aussi, les visites sont maintenues. Frédéric Fancello, directeur du département gérance, rappelle que «seul le Conseil fédéral peut décider du confinement total et tant que ce n’est pas le cas, notre devoir reste de loger des familles». Le nombre de visites a toutefois baissé. «Cette activité s’est réduite par elle-même car plusieurs locataires potentiels ont préféré différer leurs recherches, certains étant par ailleurs des personnes dites à risque», confirme le directeur de Brolliet.

Mais les régies ont toutefois dû changer leurs habitudes pour suivre les règles sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), entre distanciation sociale et hygiène. Fini, les visites groupées. Chez les régies que nous avons interrogées, un seul individu peut désormais découvrir le bien mis en vente ou à la location, en plus de la personne habitant déjà sur place si le logement n’est pas vide. D’autres mesures ont été prises. Pour éviter des visites trop nombreuses, la régie Naef a par exemple mis en place des visites virtuelles grâce à une caméra 360 degrés. «Ainsi seules les personnes réellement intéressées à la suite de cette visite virtuelle pourront se déplacer tout en respectant les consignes», poursuit son directeur de la gérance.

Pour les logements vacants également, les régies ont revu leurs pratiques. «Le locataire prend rendez-vous et vient chercher les clés dans une enveloppe fermée et déposée sur un «desk» à la réception, poursuit le directeur de Brolliet. En contrepartie, il remet une pièce d’identité (qui est désinfectée par une de nos deux seules collaboratrices travaillant encore au bureau). Les 2 mètres de distance peuvent ainsi être respectés. Le locataire effectue la visite seul, vient reposer la clé et reprendre sa pièce d’identité. S’il a des questions ou s’il souhaite déposer son dossier de candidature, il le fait en ligne.» Chez Pilet & Renaud, le concierge peut parfois ouvrir l’appartement concerné, pour éviter au visiteur de devoir passer par la régie, nous explique Cécile Dupré, directrice.

D’autres régies ont en revanche décidé de tout stopper. C’est le cas du Comptoir Immobilier. «Nous avons suspendu les visites d’appartements, tout particulièrement pour les objets encore habités», nous explique la régie par e-mail. Comme ailleurs, «pour les objets vacants, et à la demande de candidats locataires, nous laissons les clés à disposition des visiteurs, sans toutefois les accompagner. À ce jour, il est à relever que la demande est marginale.»

Du côté de l’Asloca, aucune procédure n’est en cours à la suite d’un refus de visite d’un logement. L’un de ses avocats, Christian Dandrès, conseille à toute personne ayant des craintes à ce sujet de faire part de son opposition à sa régie, notamment si elle estime que les règles de l’OFSP ne peuvent pas être respectées, surtout si une personne vulnérable vit dans le logement. Et, si le bailleur exige la visite en menaçant le locataire de congé, de saisir la juridiction des baux et loyers.

Pour l’heure, les régies nous assurent qu’aucun litige n’est à déplorer. Si une personne refuse une visite, elle peut renoncer ou repousser son départ anticipé, avec l’accord du propriétaire, nous disent les gérances interrogées.