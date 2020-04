Les vins et les primeurs font alliance au Domaine de la Printanière

Céline Dugerdil est une couturière du vin. Son chasselas, vif et ciselé, est une perle comme le terroir genevois sait en produire lorsqu’il est accompagné avec amour. Au service de la vigne depuis plus de quinze ans, elle gère avec son compagnon Frédérik le Domaine de la Printanière, qu’elle a officiellement repris en 2015.

Comme beaucoup, ils ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. «Personne ne s’attendait à un coup de massue pareil, explique Céline Dugerdil. Nos ventes sont fortement liées à la restauration, et aux différents salons sur lesquels nous nous déplaçons. Plus de la moitié de notre chiffre d’affaires a ainsi disparu d’un seul coup», poursuit-elle. Sans compter les événements, nombreux, qu’elle organise sur son domaine. L’interdiction des rassemblements a balayé vins d’honneur et anniversaires, en même temps que les maigres espoirs de pouvoir équilibrer les pertes financières.

Une fois le choc de l’annonce passé, il a fallu trouver des solutions. «Nous avons envoyé un courrier engagé à nos clients, pour leur dire que nous étions toujours là, et que nous avions besoin d’eux», s’enflamme Céline Dugerdil. La cave reste en effet ouverte et, s’il n’est plus possible de déguster sur place, chacun peut bénéficier des conseils avisés du couple de vignerons.

«Pour les régions plus éloignées, nous avons organisé des journées de livraison, dans le Jura et dans l’Oberland bernois, par exemple», souligne la pétillante jeune femme. Une belle réussite. «Les gens étaient au rendez-vous, ravis de nous voir et de pouvoir discuter quelques instants. Cela nous a fait chaud au cœur», ajoute-t-elle.

Une association productive

Garder le moral est, en effet, primordial en ces temps de crise. «Il y a eu la grêle de 2018, puis le gel de 2019, et maintenant le virus de 2020», s’exclame la vigneronne, qui en rigole presque. Avec un grand sourire, elle continue: «Il est clair que c’est un vrai coup dur, mais il n’y a pas que du négatif.» Semblant intégrée dans l’ADN des vignerons, la résilience est une force puissante, capable de tracer des routes vers des alliances insoupçonnées.

«J’ai reçu un appel de Pascal Estivalis, qui tient d’ordinaire un stand de fruits et légumes sur différents marchés», confie Céline Dugerdil. Ce dernier lui propose de s’installer devant le domaine, pour mettre à disposition ses produits frais. «Avec la fermeture des marchés, je n’avais aucun terrain pour pouvoir continuer mon activité, explique-t-il. Céline et Frédérik m’ont accueilli avec beaucoup de générosité, et j’ai pu relancer la machine.»

Quelques publications sur les réseaux sociaux et beaucoup de bouche-à-oreille plus tard, le Marché de la Printanière est devenu un succès local. «Pour moi, c’est une superbe opportunité, reconnait Pascal Estivalis. Je suis là cinq jours par semaine et ça n’arrête pas. Le volume est conséquent, car beaucoup viennent faire des achats pour des proches.»

L’histoire d’une rencontre

Pour Céline Dugerdil aussi, l’installation du marchand sur le domaine est un succès. «À la base, le but était seulement de lui mettre à disposition un terrain privé. Je n’avais même pas pensé à sortir mes vins! témoigne avec une certaine humilité la viticultrice. Mais au final, tout le monde est gagnant.»

C’est donc une belle histoire que celle-ci. L’histoire d’une rencontre entre deux voisins qui, dans l’adversité, ont su unir leurs forces pour créer une synergie. Et ainsi dépasser la crise. Au point que les fruits et légumes de Pascal Estivalis prendront définitivement racine dans les bas d’Avully. «Ce sera le vendredi, précise-t-il, ravi de ses nouveaux quartiers. Probablement sur des horaires élargis, du milieu de la matinée au début de soirée, mais qui restent à définir.»

Une excellente nouvelle pour les travailleurs de la région, qui pourront donc s’arrêter sur le chemin du retour et faire le plein de légumes frais pour le week-end!