Les vacances scolaires d'été ne sont pas annulées

Non, les élèves genevois ne sont pas dispensés de suivre l'enseignement à distance et les vacances d'été ne sont pas annulées pour être transformées en périodes de cours. Une fausse circulaire, qui reproduit l'apparence d'une information officielle et «signée» par la secrétaire générale du Département de l'instruction publique (DIP), sème le doute parmi des élèves et leurs parents depuis mercredi matin.

La lettre indique que les «nouvelles recommandations de l'Office fédéral de la santé publique [...] nous obligent à prévoir une fermeture totale des écoles publiques jusqu'au 30 juin. [...] Il a donc été décidé de reprendre l'enseignement durant les vacances scolaires d'été, à savoir dès le 1er juillet et ce jusqu'au 21 août inclus.

Le DIP a démenti. Cette lettre est bien un poisson d'avril.

Une même fausse information circule dans le canton de Vaud. Ce poisson d'avril a même poussé la police cantonale vaudoise à publier un démenti sur sa page Facebook.