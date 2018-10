Les usagers des piscines créent leur propre lobby aquatique

Un acronyme de plus à apprendre par cœur. Celui-ci est plutôt défendable dans le but qu’il s’est fixé et rassembleur dans son contenu. Notez bien: UBPG pour Usagers des Bains et Piscines Genevoises. Une nouvelle association, dissidente de celle des Bains des Pâquis? En aucun cas. Les nageurs du canton ont choisi de s’unir pour défendre leurs intérêts.

Ils étaient réunis ce samedi après-midi à la piscine de Lancy, à l’occasion d’une assemblée constitutive assez originale. Du plein air, sur fond d’été indien, des visages encore marqués par le port des lunettes de nage, des sacs de sport au pied des chaises. Une bonne trentaine de participants, la plupart abonnés de ce bassin olympique montrant l’exemple à suivre. Tous ou presque sortaient de l’eau.

Du nageur généraliste qui est là pour se faire du bien, pas que des adeptes du crawl alignant leurs longueurs, un chrono étanche au poignet. Les initiateurs de cette nouvelle association, Gérard Jolimay et Alberto Velasco, insistent d’ailleurs sur ce point: «Il existe aujourd’hui une véritable culture aquatique ouverte à tous, regroupant de plus en plus de monde. C’est ce mouvement de fond qu’il s’agira de donner à entendre, en en faisant une vraie force de proposition», lancent-ils d’une même voix en ouverture de séance.

Message reçu cinq sur cinq comme le nombre de lignes d’eau du proche bassin de 50 mètres. Le tandem assurant la présidence et la vice-présidence de l’UBPG ne cache pas ses ambitions. «Nous comptons déjà 500 inscrits; notre objectif est d’atteindre les 1000 membres au printemps 2019.» Là, ce n’est plus une simple association à but non lucratif, c’est un groupe de pression qui promet de se mêler au débat public.

«Permettre une pratique facilitée des activités aquatiques contribuant au maintien de notre bonne santé et de notre forme physique», tel est le but avoué du comité élu par acclamation. «Nous allons désormais nous battre pour profiter d’horaires plus larges, en accord avec la vie de tous les jours», déclare le président. Front ouvert auprès des communes, afin de «favoriser une meilleure répartition des usagers dans toutes les piscines genevoises».

Ces farouches défenseurs de la nage en bassin fermé constatent que le temps des démarches individuelles est révolu. «Seul, on n’obtient rien, sinon des réponses budgétaires en forme d’empêchement qu’il s’agit maintenant de dépasser», martèle Alberto Velasco, avant d’ajouter: «On trouve de l’argent pour soutenir à l’année les infrastructures culturelles. Pourquoi pas dégager les mêmes moyens pour nos piscines découvertes, qui restent fermées sept mois sur douze. C’est une aberration.»

Pour l’heure, une unique infrastructure se bat afin d’étendre son exploitation durant la période hivernale. Celle justement de Lancy-Marignac. Ce n’est pas gagné. Le même Velasco, député PS, a adressé en septembre une question urgente au Conseil d’Etat pour savoir «jusqu’à quand les usagers de la piscine lancéenne devront attendre avant de pouvoir nager en plein hiver».

La réponse vient de tomber, enrobée dans une jolie langue de bois administrative. «Une solution permettant de satisfaire les exigences énergétiques (système de pompe à chaleur), tout en respectant la valeur patrimoniale du site, fait aujourd’hui l’objet d’une étude complémentaire», apprend-on. Le département concerné, celui du territoire, sera «en mesure de rendre une décision favorable lorsqu’un projet conforme aux exigences légales aura été déposé.» Aucune date n’est pour l’heure indiquée dans ce calendrier en souffrance.

Lancy a fermé ce dimanche son bassin extérieur, tout en fêtant un record historique de fréquentation. «Notre meilleure saison depuis 1971», confirme, enthousiaste, son responsable, Serge Troxler. «On dépasse les 160 000 entrées. La prolongation du bassin principal aura été la plus fréquentée depuis que l’on a mis en place cette offre.»

Cela ne suffit évidemment pas à soulager la piscine couverte des Vernets, croulant littéralement sous les 700 000 entrées par année. Cela ne peut plus durer éternellement. «Il faut en effet que ça bouge. Nous arrivons avec des propositions fermes et nous voulons obtenir des résultats», conclut le président déterminé de l’UBPG. (TDG)