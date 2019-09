Les trois nouvelles buvettes ont passé l’été

Le bilan chiffré définitif n’est pas encore prêt. Mais les premières impressions sont bonnes, quoique contrastées, pour les trois nouvelles buvettes autorisées par la Ville de Genève cet été, qui fermeront dimanche soir. Un baptême de feu pour la nouvelle politique d’animation estivale, sans Fêtes de Genève pour la deuxième fois. Le gérant de Bronzette, au quai du Mont-Blanc, parle d’un bilan «extrêmement positif». Mais on sent que du côté de l’Estivale au quai du Rhône, l’enthousiasme est moindre. Le restaurateur Laurent Garrigues-Monney, du Renfort de Sézegnin, parle d’un «démarrage un peu laborieux» pour cette première édition (les contrats s’étalent sur trois ans).

L’Estivale se cherche encore

L’emplacement inédit choisi pour l’Estivale, début Jonction, là où la baignade est interdite, nécessite de prendre ses marques. «Exploiter le bord du Rhône est une bonne idée, c’est paisible, très reposant. Mais il faudra du temps pour que les gens prennent leurs habitudes à cet endroit, et aussi pour que l’on comprenne les envies et les besoins du quartier.» En effet, dans cet environnement «de bureaux, on a fait de belles journées en semaine, avec les afterworks. Mais le week-end ça ne marchait pas très bien, on n’a pas réussi à capter les habitants autour.» Un constat partagé par notre photographe, envoyé un samedi soir pour capturer l’ambiance des lieux, et revenu quelque peu bredouille…

Le problème vient-il de la carte? «Nous avons fait le pari d’une offre originale, avec des brioches salées et sucrées par exemple, poursuit le restaurateur. On voulait sortir du burger frites. Est-ce que cela a été compris? Je ne sais pas encore.» Peut-être que les animations proposées ou la décoration (de grandes tentes blanches) seront aussi à remettre en cause.

Bronzette plébiscitée

Deux points qui, par contraste, ont plutôt été les atouts de l’espace Bronzette (juste avant les Bains des Pâquis) avec une offre très originale. Notamment des soirées stand up le mercredi soir qui ont fait le plein et permis d’applaudir des petits génies de l’humour genevois comme Charles Nouveau. Le gérant Marc Gouzer se félicite d’un «succès populaire assez important. Cela dépend beaucoup de la météo mais nous avons eu deux mois et demi magnifiques.» Il se dit satisfait d’avoir reçu des échos positifs non seulement des touristes, mais aussi des autochtones. «J’ai été très touché par les messages de locaux, qui m’ont dit qu’enfin Genève bouge dans un sens où ils peuvent se reconnaître et avoir à nouveau envie de profiter du bord du lac.» Le décor a également été très apprécié, notamment les cabanons en bois aux couleurs pastel qui se sont bien fondus dans le paysage.

Jardins du Rhône appréciés

Enfin la troisième nouvelle buvette, les Jardins du Rhône (quai général Guisan vers la sortie du parking du Mont-Blanc) était la seule à ne pas proposer d’animations, conformément aux conditions-cadres posées par la Ville. S’en est-elle sortie quand même? Oui, selon Ati, de l’association 2 Rives: «C’était un très bon été avec une offre cohérente entre notre buvette et les aménagements de la Ville sur les marches voisines: des plantes et des balançoires.» Le lieu a trouvé son créneau de «parenthèse de midi», et aurait été très apprécié par les clients de l’ancien glacier.

L’Escale plus fréquentée

En parallèle, l’Escale, gérée par des associations mais directement sous la houlette de la Ville, aurait augmenté sa fréquentation pour cette troisième édition sur le quai Gustave Ador. «On estime qu’elle se situe autour des 100 000 personnes, contre 75 000 en 2018, avance Cédric Waelti, porte-parole du Département de l’environnement urbain. Cette hausse est sans doute due à l’inauguration de la plage des Eaux-Vives voisine et à notre nouvelle zone d’ombre.» Selon lui, toutes les activités liées à la danse ont très bien marché. Une quarantaine d’événements, comme des concerts, y ont été proposés cet été.