Les trois casernes du SIS tourneront nuit et jour

Les pompiers professionnels genevois sont sur le point de vivre une petite révolution. Dès lundi, leurs trois casernes de la rue des Bains, de Frontenex et des Asters seront opérationnelles de jour comme de nuit. Un moyen d'améliorer leur temps d'intervention, notamment dans les zones périphériques et la campagne, mais aussi de réorganiser le temps de travail des sapeurs, souvent rappelés durant leurs congés.

En effet, jusqu’ici, les deux casernes «secondaires» fermées la nuit (Asters et Frontenex) étaient bien souvent contraintes de rouvrir pour fournir du renfort lors d’interventions nocturnes. Les pompiers en repos étaient alors sollicités, sur une base volontaire. «Désormais, les gardes seront réorganisées, pour offrir plus de temps de repos aux collaborateurs, soit deux jours après une garde de vingt-quatre heures», explique le commandant du service, Nicolas Schumacher.

Grâce à l’ouverture jour et nuit des trois casernes, le temps d’intervention du SIS sera également amélioré, assure-t-il. «Et c’est une nécessité, car la sécurité des victimes est au centre de nos préoccupations.» Selon les normes fédérales, les pompiers doivent effectivement arriver en dix minutes en milieu urbain et en quinze minutes dans les secteurs plus éloignés. Rappelons que le concept cantonal en matière de lutte contre les incendies, à l’étude en commission du Grand Conseil, prévoit l’ouverture de deux nouvelles casernes dans cinq et dix ans, du côté de Bernex et de Meyrin-Vernier.

Pour ouvrir les trois casernes dès lundi, 10 postes supplémentaires ont été votés par le Conseil municipal lors du budget. Ces nouveaux effectifs, qui seront formés cette année, viendront renforcer les 170 pompiers déjà actifs au SIS. Un crédit de trois millions a permis de réaménager les bâtiments, en les dotant notamment de chambres et de sanitaires adaptés aux hommes et aux femmes. Pour ouvrir deux casernes de plus, il faudra à terme 250 pompiers au total.