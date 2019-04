Les très coûteux voyages des magistrats de la Ville

Mercredi, l’Exécutif de la Ville de Genève décidait, après plusieurs demandes dont celle de la «Tribune de Genève», de publier la liste des voyages de ses magistrats pour la période 2015-2018. Objectif: faire preuve de transparence et, surtout, maîtriser la communication sur un sujet sensible, après la publication, l’an dernier, d’un rapport accablant de la Cour des comptes. Si l’on se penche sur les détails des voyages, certains chiffres interpellent. Plus que le nombre d’escapades, c’est leur coût qui interroge. Billets d’avion à plus de 6000 francs, hôtels à 500 francs la nuit, voyages de plus de dix jours: au total, les conseillers administratifs ont dépensé plus de 150 000 francs pour des séjours en Europe et au-delà.

Plus dépensiers que les conseillers d’État

En quatre ans, l’Exécutif a voyagé 105 fois aux frais du contribuable, pour un total de 252 jours (l’équivalent de huit mois). Si l’on s’intéresse uniquement aux trajets et à l’hébergement, ces élus ont dépensé en moyenne près de deux fois plus que les membres du Conseil d’État chaque année. Et ce, sans compter la prise en charge de leurs accompagnants lors de ces voyages. En chiffres absolus, Guillaume Barazzone et Sami Kanaan arrivent en tête, suivis par Rémy Pagani et Esther Alder. Seule Sandrine Salerno a très peu voyagé, avec seulement 7476 francs de frais pour treize jours d’excursion, dont six avec l’Association des communes genevoises. Mais la socialiste n’a pas encore été maire (elle le sera dès le 1er juin), une fonction qui implique un certain nombre de voyages de représentation.

Classe affaires onéreuse

Certains billets d’avion ont coûté cher. L’actuel maire, Sami Kanaan, a dépensé 3170 francs et 6044 francs pour deux billets d’avion pour Montréal, ainsi que plus de 5000 francs pour un voyage en Chine. Les magistrats ont droit à la classe affaires pour les voyages de plus de six heures, mais comment expliquer de tels montants? «Il y a eu le choix de vols directs dans les deux cas afin de minimiser le temps perdu en transit», indique Félicien Mazzola, collaborateur personnel de Sami Kanaan, qui ajoute: «Les billets sont annulables et modifiables car la priorité est toujours donnée aux responsabilités locales.»

Hôtels coûteux

Le prix de certains hébergements pose, lui aussi, question. Guillaume Barazzone a ainsi dépensé près de 2500 francs pour cinq nuits à Londres, soit près de 500 francs par nuit. Le coût du séjour de Rémy Pagani à Venise, pour la biennale architecturale, étonne lui aussi avec un ratio de 400 francs par nuit. Le premier ne commente pas, le second assure avoir payé «pour plusieurs personnes».

Liens avec la politique publique du magistrat

Le Conseil administratif justifie ses voyages par l’importance du caractère international de Genève et sa représentation dans des réseaux de cités. Mais l’objectif de certains voyages interpelle, tant leur lien avec l’image de Genève semble ténu. Comme la visite d’incubateurs d’entreprises à Londres ou la participation à une délégation sur le tourisme au Moyen-Orient pour le chef du Département gérant la police municipale, la Voirie et les espaces verts, Guillaume Barazzone. Qui rétorque: «Je rappelle que ces voyages sont des déplacements officiels qui ont été approuvés par le Conseil administratif. Ils font partie de la charge de maire et de magistrat de la Ville de Genève, qui implique une fonction de représentation. Je pense utile et nécessaire qu’une ville internationale comme Genève entretienne des liens à l’étranger.»

Chers, certains voyages étaient également longs, jusqu’à onze jours pour certains. Guillaume Barazzone, lui, en a réalisé deux de dix jours (Asie et Moyen-Orient) à un mois d’intervalle. Problématique pour le bon fonctionnement de son département? «Comme durant tous mes déplacements, j’ai évidemment été en contact permanent avec mon département à travers mon téléphone portable, qui me permet notamment de lire et de valider à distance des documents.»

Rémy Pagani s’est quant à lui rendu au Liban, neuf jours au Nicaragua, onze en Colombie ou encore deux fois en Turquie pour le procès de maires mis en examen par le régime de Recep Tayyip Erdogan. La première fois, en novembre, le billet a coûté 591 francs, la deuxième, en avril, 1518 francs. L’élu d’Ensemble à gauche s’explique: «Cela coûte plus cher de voyager en Turquie au printemps. Et la deuxième fois, j’ai dû prendre trois vols. Suite à cette mobilisation, le comaire de Diyarbak?r, Firat Anli, a été libéré. Il est aujourd’hui réfugié politique à Genève.» La Journée de la science à Beyrouth? «C’était pour soutenir des jeunes qui veulent implanter des panneaux photovoltaïques. Je vous rappelle que j’ai la charge du Département des constructions et de l’aménagement.» Le Nicaragua? «Avec la Délégation Genève ville solidaire, nous finançons des projets depuis trente ans.»

Si l’Exécutif in corpore se charge d’accepter ces voyages, certains n’ont pas fait l’unanimité. La grande argentière Sandrine Salerno dit s’être «opposée à quelques voyages».

Indemnités et frais

Une fois sur place, chaque élu a eu droit à des indemnités. Selon l’ancien règlement sur les voyages qui date de 1978, un forfait de 270 francs par jour couvrait «les repas, les transports publics, les films photographiques, les guides illustrés ou encore les plans». D’autres dépenses, qui ne sont pas comprises dans la liste des indemnités, peuvent également être remboursées sous la rubrique «autres frais». Il peut s’agir de location de voiture, de frais d’embarquement, porteurs de bagages, de petites réceptions ou de fleurs et cadeaux à des invités. Par exemple, à l’occasion du traditionnel séminaire du Conseil administratif en 2018, à Hambourg, chaque conseiller administratif a inscrit 423 francs d’«autres frais». De quoi s’agit-il? D’une croisière et d’un concert auxquels ont pris part les magistrats, nous explique-t-on.

Au total, chaque conseiller administratif a ainsi dépensé un montant de 5600 francs (Esther Alder) à 8500 francs (Sami Kanaan) en frais annexes lors de ses déplacements. Ces frais sont liés aux voyages et s’ajoutent aux frais de représentation (forfait de 12 000 francs et allocation de 6200 francs, supprimés en décembre) du quotidien. Lors de leurs excursions, les magistrats doivent toutefois ne pas dépasser les 100 000 francs annuels dédiés à ces frais votés lors du budget. Depuis novembre dernier, néanmoins, les indemnités journalières lors de voyages cités plus haut n’existent plus (voir encadré).

Seule exception au tableau, Sandrine Salerno ne s’est fait rembourser que 482 francs lors de ses très rares voyages. Pourquoi avoir moins voyagé que ses collègues? «En tant que magistrate des Finances, j’estime que mon département requiert une présence accrue là où sont les enjeux des politiques publiques qui me sont attribuées. C’est donc Genève et parfois Berne.» Mais la magistrate constate l’utilité des voyages liés aux réseaux de villes. «En ce qui me concerne, les voyages de l’Association des communes genevoises permettent de discuter des dossiers intercommunaux, de préparer les négociations en cours ou à venir. En tant que vice-présidente de cette association, ne pas y participer serait une erreur et une opportunité manquée de négocier des projets qui sauvegardent les intérêts de ma commune.»

À titre de comparaison, les Genevois ont dépensé 36 000 francs en 2017 en voyages. Les magistrats lausannois, qui, eux, sont sept, 22 000 francs.

Pagani convoqué

Ce jeudi matin, le conseiller administratif de la Ville de Genève Rémy Pagani a été entendu par le Ministère public dans le cadre de sa mise en prévention pour gestion déloyale des intérêts publics. Une procédure avait été ouverte il y a quelques mois par le Parquet à la suite, notamment, de l’audit de la Cour des comptes sur les frais professionnels des magistrats municipaux, où d’importantes dépenses injustifiées avaient été pointées du doigt.

Son avocate, Me Yaël Hayat, confirme le rendez-vous mais s’abstient de tout commentaire. «Monsieur Pagani s’est expliqué. D’autres audiences devront avoir lieu. Il est ainsi inconvenant de faire des déclarations à ce stade sur une enquête en cours. Il importe à Monsieur Pagani de les réserver au magistrat saisi.» Le conseiller administratif ne souhaite pas commenter le dossier lui non plus.

Magistrat en charge de l’environnement urbain et de la sécurité, le PDC Guillaume Barazzone a également été mis en prévention et doit être auditionné par le Ministère public.

Quant aux magistrats Esther Alder et Sami Kanaan, ils doivent également être entendus, mais en tant que «personne appelée à donner des renseignements».

CH.D.

(TDG)