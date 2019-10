Les trams 12 et 18 circulent à nouveau entre Plainpalais et le Bachet

Les trams 12 et 18 circulent à nouveau normalement depuis 11h52. Les arrêts Pontets, Trèfle-Blanc, Bachet-de-Pesay, De-Staël, Carouge-Rondeau, Ancienne, Carouge-Marché, Armes, Blanche, Augustins et Pont-d'Arve n'étaient pas desservis lundi matin à cause d'une aiguille cassée à la hauteur du rondeau de Carouge.

Les lignes 12 et 18 à destination de Moillesulaz était déviées entre les arrêts Palettes et Plainpalais via la ligne 15, entraînant des retards.

«Le dispositif d'aiguillage endommagé permet de diriger le tram. Le risque de déraillement était trop important pour laisser passer des trams», expliquait ce matin Jenoe Shulepov, responsable communication des TPG. Depuis, des soudeurs ont fait les travaux nécessaires et le trafic a pu revenir à la normale.