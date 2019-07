Les tireuses à bière dans le collimateur

«La guerre est déclarée aux pressions à bière», annonce «La Tribune de Genève» dans son édition du 29 juillet 1879. Le journal du soir explique qu’après Bâle, voici Zurich, où l’on a trouvé «plein de vers» dans une tireuse. À Berne également, on se préoccupe beaucoup de ces questions et il semble qu’elles méritent bien l’attention des autorités, note le journaliste, car la consommation de bière prend une importance toujours plus grande, la plupart des établissements ayant recours à l’appareil à pression.

Curieusement, c’est de l’autre côté de la frontière, en Allemagne, où les amateurs de mousse sont légion, que sont apparues les premières escarmouches à l’égard des tireuses à bière. Ainsi, ces dernières ont été purement et simplement bannies de la ville de Munich ainsi que «de tous les buffets des gares de Bavière». Une ordonnance royale prescrit même que la bière doit être tirée directement du tonneau.

Par ailleurs, dans la «chronique locale» cette fois, un fidèle lecteur se demande si la Municipalité (on écrirait le Conseil administratif de la Ville de Genève de nos jours) attend qu’un accident se produise pour enfin mettre une barrière à l’entrée de la forge sise au 6, rue du Rhône. «Les piétons sont souvent obligés de prendre le milieu de la rue pour éviter des coups de pied des chevaux stationnant sur le trottoir», peste ce lecteur. Méticuleux, le journaliste a vérifié cette allégation et rapporte que la barrière existe bel et bien, mais qu’on ne la met que le dimanche, quand le travail a cessé à la forge.

La présence d’une barrière n’a en revanche été vraisemblablement d’aucun secours pour cet «homme assez bien mis, âgé d’une quarantaine d’années», dont le corps a été retiré du Rhône, lundi matin à 10 heures, en face de l’usine à gaz (oui, on y a travaillé avant d’y danser), à la Coulouvrenière. «Il paraissait avoir séjourné quelques jours dans l’eau», relate le quotidien, qui ajoute que «la police a procédé aux constatations d’usage et le corps a été transporté à la morgue».

Le lecteur de 1879 n’en saura pas plus. Tout comme celui de 2019, lorsque de tels incidents se produisent aujourd’hui encore au même endroit (le dernier à avoir été répertorié, c’était le 2 mars, quand un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort entre le barrage du Seujet et le pont de la Coulouvrenière). «Il s’agira de déterminer les circonstances et les causes de ce décès», ont l’habitude de commenter, laconiquement, les porte-parole de notre maréchaussée contemporaine.

Théo Allegrezza