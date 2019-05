Les terrains de la Praille ne seront pas tous réservés aux projets de la CPEG

Les fonctionnaires ont-ils fait main basse sur les terrains de la Praille? Sont-ils désormais les propriétaires du plus gros secteur en développement de la ville? C’est la question qui se pose après le vote de dimanche. Pour sauver la Caisse de pensions de l’État de Genève (CPEG), les Genevois ont en effet accepté de lui transférer ces terrains, propriétés de l’État. Près de 100 hectares à valoriser, 10 000 logements à construire dans une situation centrale. Bref, une vraie mine d’or.

Pour autant, la CPEG ne va pas devenir le magnat du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV). «La loi ne dit pas que tout le PAV va lui être remis, précise d’emblée Antonio Hodgers, président du Conseil d’État. Nous voulons la plus grande mixité possible. Par ailleurs, la CPEG ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.»

Cette mixité est notamment définie par une répartition des différents types de logements qui devra être respectée. Ainsi, il est prévu de réaliser 24% d’HBM (habitations bon marché), qui figurent parmi les logements sociaux les plus accessibles. Or, la CPEG n’en fera pas, ce type d’objets étant peu rentables.

Elle ne réalisera pas non plus de PPE (appartements à vendre), qui représenteront 12% du parc. Elle n’y voit aucun intérêt puisque c’est justement du rendement qu’elle cherche dans la pierre. Enfin, Antonio Hodgers compte bien réserver une partie du PAV pour les coopératives.

Dans un premier temps, les terrains du PAV appartenant à l’État vont être transférés dans la nouvelle fondation PAV. Celle-ci, en voie de constitution, aura pour tâche de libérer les terrains occupés par les entreprises et de les préparer pour les constructeurs. Ce n’est qu’une fois disponibles que des terrains pourront être cédés à la caisse de pension.

Mais il n’y en fait aucune contrainte. «Le modèle de recapitalisation voté dimanche fonctionne même sans aucune cession de terrain, explique Antonio Hodgers. Grâce au système de prêts simultanés, la caisse est ainsi recapitalisée au niveau de couverture requis.»

Cession optionnelle

La cession de foncier sera ainsi d’une certaine manière optionnelle, au gré des opportunités et des besoins de la CPEG. C’est aussi l’analyse du député PLR Cyril Aellen. Selon lui, «la loi ne changera pas grand-chose. Par le passé, l’État a déjà transféré des terrains à la CPEG. À l’avenir, la situation ne sera guère différente. La CPEG pourra en obtenir et elle ne le fera que si elle y trouve son intérêt, à savoir un rendement suffisamment intéressant au regard des prestations qu’elle doit délivrer. Dans le cas contraire, elle n’a aucune raison d’en absorber.»

Malgré toutes ces réserves, peut-on prévoir la part de surfaces que la CPEG va absorber? «Cela va dépendre de ses besoins, de son allocation en immobilier au moment où les terrains sont cessibles, et des propositions que lui fera le Conseil d’État», répond son directeur général, Christophe Decor.

«Dans les faits, la caisse sera simplement avantagée quand elle sera à la recherche de surfaces», analyse Antonio Hodgers. Ce dernier souhaite engager des discussions avec ses responsables pour déterminer un programme d’attribution à long terme.

Pas de préférence

Avocat à l’Asloca et un des instigateurs de cette loi, Christian Dandrès fait une estimation. «30% des investissements de la caisse sont dans la pierre, ce qui correspond à 10 000 logements. En montant à 45% comme le prévoit la loi, cela ferait au moins 5000 logements de plus, soit la moitié de ce qui est prévu au PAV.» C’est donc le maximum que la caisse pourra absorber.

Le secteur deviendra-t-il ainsi un repère de fonctionnaires? «En aucun cas, insiste Christophe Decor. Je rappelle que la CPEG ne pratique pas la préférence à ses assurés pour l’attribution de logements, et cela depuis sa création.»

Un vote blanc en pleine expansion

Dimanche, les électeurs ont accepté la réforme de la Caisse de pension soutenue par la gauche et le MCG et celle du Conseil d’État. L’écart entre les deux projets est minime: 871 suffrages en faveur du premier. C’est au niveau de la question subsidiaire que l’écart s’est creusé, puisque le projet de la gauche l’emporte de 6069 suffrages. Que s’est-il passé? La ministre des Finances, Nathalie Fontanet, entre autres, a évoqué l’hypothèse d’une mobilisation des fonctionnaires et de leurs proches. C’est vraisemblable.

Mais une partie des citoyens semble aussi avoir été dépassée par la complexité du sujet. Bien que la participation soit identique sur les deux propositions, presque 10 000 citoyens (9343, soit 7,75% des inscrits) ont voté blanc sur la loi du Conseil d’État, contre 8107 pour le projet de la gauche et du MCG (6,73% des inscrits). Lorsqu’il a fallu trancher entre les deux, le vote blanc est passé à 12,24%, soit presque 15 000 personnes. Et c’est énorme! Dans la votation sur les dimanches, les bulletins blancs représentent 3,44% des inscrits et même 2,77% dans le cas de celle sur les armes, contre le double pour la CPEG.

Le vote par commune contient également quelques enseignements. Ainsi, sauf erreur, aucun arrondissement électoral n’a voté de double non, preuve que le message selon lequel un refus aurait coûté plus cher que chacun des deux projets en lice a été reçu. Sans surprise, le projet du Conseil d’État passe mieux dans les arrondissements ou communes de droite, celle de la gauche et du MCG dans les communes où ces familles sont fortes.

À l’inverse, quelques communes de droite ont glissé un double oui. C’est le cas de Chêne-Bourg, de Chêne-Bougeries, de Bernex et du Grand-Saconnex, de Puplinge ou de Versoix. Si Chêne-Bougeries et Bernex ont ensuite tranché la question subsidiaire en faveur du Conseil d’État, Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Puplinge et Versoix ont tranché en faveur du projet de la gauche et du MCG. L’annonce d’une «percée» de la gauche dans ces communes aux prochaines municipales? À voir. M.B.

(TDG)