Les tarifs d'électricité des Genevois vont baisser l'an prochain

«Au 1er janvier 2020, la baisse moyenne des tarifs d’électricité, dont bénéficieront tant les ménages que les entreprises au tarif régulé, sera de 3% à Genève», annoncent les Services industriels de Genève dans un communiqué. Les ménages bénéficieront d’une réduction de tarif de 3,7%. Par exemple, la facture d’électricité d’une famille de quatre personnes consommant 4 500 kWh par an diminuera de 33 francs par an. Ou encore, une entreprise ou un artisan avec une consommation de 30 000 kWh/an bénéficieront eux aussi d’une baisse de tarif de 3,7% et économiseront 232 francs par année.

Baisse des coûts Les SIG se classe, selon la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), dans la moyenne tarifaire des grandes villes suisses pour 2020. Les SIG répercutent la baisse des coûts de l’électricité, qui a trois composantes : l’énergie, l’acheminement et les taxes. Les conditions d’achat de l’énergie sont plus favorables, les coûts du réseau des SIG ont diminué et les prestations dues aux collectivités publiques ont été réduites. Cette redevance d’utilisation du domaine public, perçue par les SIG, est entièrement reversée à l'État et aux communes. Cette baisse tarifaire a été approuvée le 21 août par le Conseil d’Etat genevois.

«Ce n’est pas parce que les tarifs de l’électricité baissent qu’il faut consommer plus», souligne Christian Brunier, directeur général des SIG dans ce texte. «C’est pourquoi nous encourageons les économies d’énergie pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.» Par exemple, les clients qui diminuent leur consommation électrique de 4% en un an se voient offrir une déduction de 10% sur la composante énergie. Plus de 86 000 particuliers et petites entreprises ont bénéficié de ce bonus depuis sa création en 2013.

L'électricité verte aussi

Le prix de Electricité Vitale Vert, énergie 100% écologique et 100% locale, est aussi en baisse pour 2020 par rapport à Electricité Vitale Bleu, énergie hydraulique suisse. Les clients régulés, notamment les ménages, approvisionnés en Electricité Vitale Vert verront leur facture diminuer de 35 francs par année. Les SIG souhaitent ainsi promouvoir le courant Vitale Vert, issu de la production genevoise photovoltaïque et hydroélectrique, certifiée écologique. La gamme Electricité Vitale Vert contribue aussi à financer des projets de développement durable, la recherche et l’innovation dans les énergies renouvelables.