Les syndicats des TPG invitent les employés à voter sur une grève

Le ton monte d’un cran aux Transports publics genevois (TPG). Un peu plus de trois ans après la journée de grève totale du 19 novembre 2014, et un peu plus d’un an après le lancement d’un nouveau préavis de grève, les trois syndicats actifs au sein de la régie sondent leurs ouailles. Ils viennent de lancer une consultation interne, au moyen de bulletins de vote, sur l’opportunité d’une «journée de grève reconductible pour faire entendre nos revendications», lesquelles sont qualifiées de «réalistes».

Regroupant le SEV, l’ASIP et Transfair, le Front syndical requiert l’ajustement des salaires au coût de la vie au moyen d’une indexation de 1,1%, pose des exigences relatives aux horaires de conduite (pas plus de quatre heures d’affilée, des pauses de cinq minutes au terminus et une amplitude sur la journée n’excédant pas dix heures), ou encore réclame des «effectifs adéquats» au sein du dépôt d’En Chardon qui ouvrira l’an prochain.

Berne épingle la régie

Des requêtes classiques. Mais l’ire syndicale est aussi motivée par de récentes décisions parlementaires au sujet de la sous-traitance (lire ci-dessous), ou encore par des admonestations que Berne a adressées à l’entreprise.

Selon le Front syndical, la régie publique vient de se faire épingler par l’Office fédéral des transports (OFT) en raison d’écarts par rapport aux normes légales. «La direction essaie d’en faire peser la responsabilité sur le statut du personnel (ndlr: négocié avec les syndicats) alors qu’il s’agit d’organisation du travail», dénonce le tract du Front. Le syndicat SEV, documents à l’appui, met en avant notamment des problèmes relatifs au personnel de piquet, service qui «n’est ni planifié, ni exécuté en conformité avec les règles légales», accuse par exemple le rapport d’audit daté du 28 novembre 2017, spécifiant en outre que ce point avait déjà été épinglé en 2012. Dans son rapport, l’Office «rappelle que les TPG doivent disposer de suffisamment de personnel pour effectuer les prestations, non seulement dans un souci de sécurité, mais également pour le respect des exigences légales et de protection du travailleur».

Péril sur le Salon de l’auto?

«Ce n’est pas parce qu’on est les TPG qu’on peut déroger aux règles imposées à toutes les entreprises de transport du pays, fustige Valérie Solano, secrétaire du SEV. Qu’a donc fait la direction depuis 2012? Qu’elle prenne ses responsabilités. Il est exclu qu’elle nous colle les problèmes sur le dos en décriant le statut ou en invoquant la menace d’un retrait de la concession. On pense depuis longtemps qu’il y a des problèmes de sous-effectif: Berne nous en fournit la preuve!»

Au-delà de ces nouveaux griefs, le calendrier de 2018 ouvre aussi une intéressante fenêtre d’action pour les syndicats. Une grève des TPG aurait en effet un impact maximal durant le Salon de l’automobile (du 8 au 18 mars) et les syndicats s’assurent que la consultation soit finie à temps. Et puis le ministre des Transports, Luc Barthassat, a déjà été ébranlé par la grève de 2014 et n’a sans doute pas envie d’en revivre une autre juste avant les élections cantonales d’avril et mai.

La direction veut dialoguer

La direction, elle, s’engage à se plier aux injonctions de Berne. «L’audit vise essentiellement des articles du statut du personnel qui, datant de 1999, sont obsolètes et ne sont plus conformes avec les lois actuelles, alors que la pratique effective des TPG, elle, est en accord avec la législation, argue Isabel Pereira, au nom des TPG. Il s’agit notamment d’utiliser des termes précis au regard des normes fédérales, surtout dans une entreprise où le personnel, selon son métier, n’est pas soumis aux mêmes textes.»

Quant à la menace d’une grève, les dirigeants de la régie se veulent apaisants. «La direction prend acte de la consultation en cours dont elle a eu connaissance et reste dans une posture d’ouverture au dialogue, poursuit Isabel Pereira. Des séances de négociations sont prévues et restent agendées afin de mettre en conformité le statut en bonne intelligence avec toutes les parties.» (TDG)