Les syndicats dénoncent la reprise des chantiers

«Fermer les chantiers est la seule manière de combattre le coronavirus. Les mesures de protection prises par les entreprises ne sont pas suffisantes pour éviter les contaminations.» Les syndicats ont martelé, jeudi matin encore, ce crédo devant un grand chantier du quartier de l'Etang où de nombreux ouvriers ont repris le travail cette semaine pour poser les ferrailles du béton armé.

Une quinzaine de représentants des syndicats Unia, SIT et Syna sont intervenus vers huit heures et ont tenté de pénétrer sur le site. Ils se sont heurtés aux responsables des travaux, ce qui a valu quelques discussions houleuses. Les syndicats ont alors appelé la police et huit agents sont arrivés sur les lieux vers 9h15.

Les syndicats dénoncent le «rétropédalage du Conseil d'Etat» qui, après avoir fermé les chantiers le 18 mars, a fait machine arrière pour se conformer aux directives de la Confédération. Celle-ci estime que, moyennant des mesures d'hygiène et de respect des distances sociales, les chantiers peuvent fonctionner.

«Il est impossible de respecter ces distances sociales en raison de la nature du travail, même avec la meilleure volonté du monde», assure José Sebastiao d'Unia, illustrant son propos avec des photos de ferrailleurs proches les uns des autres.

Grands chantiers

«Il était prévu que seuls les petits chantiers reprennent leur activité, poursuit Thierry Horner du SIT. Mais désormais, même les grands rouvrent. Or, dans ceux-ci, la multitude d'entreprises et de professions actives dans un même espace rendent le respect des règles de prudence totalement illusoire.»

Les syndicats estiment par ailleurs que, étant donné le grand nombre de chantiers qui reprennent du service, les effectifs de contrôleurs ne sont pas suffisants. «D'ici quelques jours, des milliers de travailleurs vont reprendre du service», déplore Thierry Horner.

Les syndicats réclame que le Conseil d'Etat revienne en arrière et ferme tous les chantiers, quitte à engager «un bras de fer» avec la Confédération. «Genève est tout de même l'un des cantons les plus touchés par l'épidémie», relève les syndicats.

Patrons opposés à la réouverture

La Fédération des métiers du bâtiment (FMB), représentant la partie patronale, a aussi fait part fin mars de son opposition à la réouverture des chantiers, estimant elle aussi qu'il n'était pas possible de respecter les mesures de précaution préconisées par la Confédération. La FMB dénonçait la pression exercée par les maîtres d'ouvrages et les entreprises générales sur les entreprises pour reprendre le travail.