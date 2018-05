Les syndicats de police veulent reporter le vote du 10 juin

Les syndicats de police viennent de saisir la Chambre constitutionnelle. Selon nos renseignements, les représentants du personnel de la gendarmerie et de la police judiciaire estiment que le scrutin du 10 juin, portant sur leur caisse de prévoyance, doit être reporté.

Les policiers, défendus par Me Romain Jordan, font valoir que la brochure expliquant l'enjeu du vote, ne serait pas «neutre». En cause: la présentation des sources du financement des prestations de prévoyance. Selon les recourants, la brochure indique que l’État en assumerait le 80%, alors que cette part dépasserait à peine les 20%. Toujours d'après les représentants des fonctionnaires, il existe un risque concret de voir le citoyen moyen être trompé.

Les auteurs de la brochure citent dans leur recours le texte du récent Point presse du Conseil d’État consacré à cet objet. Ils considèrent que «la synthèse, pour être neutre, ne doit pas reprendre la position de l’un des acteurs politiques concernés, encore moins des autorités. Ici, non seulement une erreur grossière est faite – on confond le financement des rentes avec celui d’un rattrapage – mais en plus les chiffres sont en plus totalement erronés.»

Me Jordan confirme qu'un recours a bel et bien été déposé le 24 mai: «Mes clients demandent le report du scrutin, de façon à ce que la population puisse prendre une décision en toute connaissance de cause, sans être influencée par des informations aussi gravement viciées. Dans un domaine aussi technique que celui de la prévoyance professionnelle, il est essentiel que les informations données à la population soient au dessus de tout soupçon.»

Développement suit (TDG)