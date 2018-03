Les syndicats bloquent cinq gros chantiers dans le canton

Les syndicats SIT, Unia et Syna ont frappé fort ce jeudi. Ils ont bloqué simultanément cinq gros chantiers dans le canton de Genève pour réclamer l’ouverture de négociations sur les conditions de travail dans le gros œuvre. Dès l’aube, des cadenas ont été apposés sur tous les accès aux différents chantiers. Selon les syndicalistes, plus de 300 ouvriers en tout ont ainsi été empêchés d’effectuer leur travail durant toute la journée. Parmi les sites concernés se trouvent deux méga-chantiers voisins: celui des CFF au Pont-Rouge, l’un des plus grands de Suisse, et celui des Adrets.

Dénonçant la précarisation du travail dans la construction, les syndicats revendiquent en particulier une limitation du taux de travailleurs temporaires à 10%, ainsi qu’une augmentation mensuelle de 150 francs. Celle-ci est censée compenser la hausse des primes d’assurance maladie, qui réduit le pouvoir d’achat des ouvriers du gros œuvre puisqu’ils n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis quatre ans. Ces revendications ont été adoptées en octobre par une assemblée générale réunissant près de 400 employés du secteur. Mais depuis, rien n’a bougé. «Le patronat refuse tout en bloc, déplore José Sebastiao, secrétaire syndical chez Unia. Sur certains chantiers, la moitié des ouvriers sont des temporaires, sur d’autres c’est presque la totalité. Il est urgent d’y mettre une limite, comme l’a fait la Ville de Vernier la semaine dernière, et comme d’autres collectivités y pensent.»

En toile de fond, il y a les discussions sur la convention nationale du gros œuvre, qui arrive à échéance à la fin de l’année. «Cela se passe mal, poursuit le syndicaliste. Les patrons veulent nous faire retourner trois siècles en arrière, avec une semaine de travail de cinquante heures ou la suppression de la retraite anticipée à 60 ans.» Or, cette dernière est la ligne rouge à ne pas franchir aux yeux des syndicats, qui annoncent avoir déjà agendé d’autres actions musclées s’ils n’obtiennent pas l’ouverture de négociations.

Dans un communiqué, la section genevoise de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) exige un respect total de la paix du travail et accuse les syndicats de rompre le partenariat social, en arguant qu’aucune violation de la convention collective de travail n’est à déplorer sur les chantiers bloqués. Quant aux revendications en question, les patrons estiment qu’elles doivent être discutées au niveau national et non cantonal, faute de pénaliser les entreprises genevoises qui font face à une concurrence de plus en plus vive. «De nouvelles actions de blocage de chantier […] seraient de nature à annihiler toute possibilité de reprise du dialogue social pour longtemps», prévient le président la section genevoise de la SSE, Pierre-Alain L’Hôte. (TDG)