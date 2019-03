Les supergivrés passent de la rade à la Neva

La Coupe de Noël, cette compétition en eau froide qui réunit chaque mois de décembre des centaines d’adeptes du choc thermique, continue à susciter toutes sortes de vocations tardives et à rapprocher les gens. Il y a ceux qui s’entraînent déjà pour la prochaine édition; il y a ceux qui se sont connus ce jour-là et qui, d’une certaine façon, ne veulent plus se quitter.

On se souvient ainsi de ces nageurs en hiver regroupés comme des nénuphars, à fleur d’eau froide, rencontrés il y a quelques semaines à la Plaine, au lieu-dit la plage de Dardagny. La prise de vue s’était déroulée dans un silence admiratif, face à ces anciens de la Coupe de Noël aux ambitions affichées. On s’était promis ce soir-là de se revoir car le voyage en préparation justifiait un suivi et un retour sur exploit collectif.

Médaille autour du cou

Le voyage pour lequel nos «supergivrés» se préparaient assidûment a bel et bien eu lieu. Ils sont revenus récemment de Saint-Pétersbourg, flanqués d’une médaille autour du cou. Elle est mille fois méritée, on ne va surtout pas la leur disputer. Juste mettre quelques mots, des images et une vidéo pour valider ce que les médaillés appellent, par litote, leur «vivifiante passion».

Sur l’une des images justement, on voit l’un d’entre eux – Laurent, 50 ans – sortir de l’eau un bonnet sur la tête. Il affiche un sourire détendu, presque estival, la couleur de son épiderme n’inspire aucune crainte; seul détail, sur le haut des bras, des glaçons lui servent d’épaulettes. Entre deux brasses de nageurs, les eaux de la Neva gèlent à nouveau. Le piscinier du jour doit utiliser régulièrement une épuisette pour extraire du bassin artificiel ces grumeaux polaires.

Taillées à la tronçonneuse

Laurent confirme les conditions météo rigoureuses au bord de ce fleuve traversant la ville de Saint-Pétersbourg. Durant les deux jours de compétition organisés par l’International Winter Swimming Association (IWSA) – les 1er et 2 mars derniers –, «l’eau du fleuve était à 0,8 degré et la température de l’air était à –10 degrés. Comme le vent soufflait fort, le ressenti était plutôt de –15.» C’est vraiment cadeau comme conditions.

Alors, défaillances ou défections de dernière minute? «Non, le groupe est resté soudé jusqu’au bout: 7 nageurs, 2 nageuses, 3 personnes supplémentaires pour assurer l’accompagnement», résument d’une même voix les membres actifs de l’«Opération Neva».

L’accessibilité des trois lignes d’eau de 25 mètres chacune, taillées dans la glace le matin même à la tronçonneuse, encourageaient toutes les formes de solidarité. À commencer par celle de suivre, à pied, au bord du bassin, les nageurs, en donnant de la voix.

Après les courses individuelles, place, le deuxième jour, au relais mixte. Sans doute le plus beau moment dans le jeu des solidarités: 100 mètres à quatre pour Aline, Diana, Jean-Marc et Daniel. Des héros ordinaires, avec, au sein de la dream team, un prénom à contre-emploi dans ses origines espagnoles. Diana vient d’un pays chaud et a su braver le choc thermique, tout en faisant un aveu qui glace les sangs: «En sortant de l’eau, j’ai eu l’impression que l’on m’avait coupé les pieds et les mains…»

L’ultime nage de nuit

C’est dit avec sincérité, on note à la lettre, en évaluant autour d’un café commun, dimanche dernier aux Bains des Pâquis, l’état de forme général. Aucune maladie contractée en lien avec cette immersion extrême. Aucune déprime post-effort. L’unique contrariété ramène à la saison en cours: on va vers le beau confirmé, les températures remontent: le lac est à 7 degrés. Si ça continue, on va bientôt flirter avec un tropical 10 degrés.

Nos «cerfs givrés» de la Neva, comme ils ont pris l’habitude de se baptiser eux-mêmes, se mettront quand même à l’eau, ce mercredi 20 mars, pour l’ultime nage de nuit au pied du phare. Avant d’aller découvrir au printemps d’autres lacs de montagnes, afin de préparer leurs compétitions futures à travers le monde.

Drapeau suisse

C’est que notre délégation helvétique n’est pas passée inaperçue à Saint-Pétersbourg. Le drapeau suisse flottait sur la Neva (une première historique), les quatre kilos de fromage embarqué – moitié-moitié – ont été dévorés dans toutes les langues lors de la soirée de gala, en présence notamment du consul général de Suisse, Roger Kull, en poste depuis l’été 2017 dans la «Venise de la Baltique».

«Nous sommes invités en Chine en janvier 2020, ajoute Didier. Un lac gelé au milieu d’une ville, à deux heures en train rapide au nord de Pékin.» On les sent motivés à remettre ça. La nage en eau froide fait voyager. Et découvrir les pâtisseries locales. Quand Laurent parle des «Napoléon», ces gâteaux russes en forme de millefeuilles XXL, il a les larmes aux yeux.

(TDG)